Головні новини 21 вересня: 9 загиблих у ДТП під Одесою і затримання активістів на Львівщині

Під Одесою вантажівка зіткнулася з маршруткою, загинули дев'ять осіб, ще четверо - постраждали. Поліція силою розігнала активістів, що блокували вагони із вугіллям на Львівщині. У кабінеті директора ДБР Романа Труби виявили прослушку. У США розгорівся скандал через розмову Трампа та іноземного лідера, що стосувалася України. Такими були головні новини суботи, 21 вересня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні, 21 вересня.

Смертельна ДТП на одеській трасі

Під Одесою в Овідіопольському районі між селами Нова Долина і Прилиманське близько 14 години сталася кривава ДТП – вантажівка зіткнулася з маршруткою.

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На момент страшної аварії у ній перебували 12 осіб. Водій та 8 пасажирів загинули на місці.

У результаті зіткнення переповненої людьми маршрутки, що їхала до Одеси, та вантажівки, що поверталася з обласного центру, попередньо загинули дев’ятеро людей,

– розповіли у поліції.

Зіткнення було настільки сильним, що в мікроавтобусу знесло ліву частину та він перекинувся. На місце одразу прибули рятувальники, їм довелося витягувати загиблих та постраждалих з маршрутки за допомогою гідравлічних інструментів.

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Водій автоцистерни залишився живий і зміг самостійно вибратися з пошкодженої кабіни. Проте, чоловік сильно шкутильгав.

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Чотирьох постраждалих, серед яких і водій вантажівки, з місця трагедії забрала швидка. Двоє пасажирів маршрутки пропоперували і вони перебувають у важкому стані в реанімації.

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Очевидці розповідають, що тіла загиблих пасажирів забрали з місця ДТП лише через кілька годин. У їх кишенях постійно дзвонили мобільні телефони, а на місце аварії з'їжджалися люди, які шукали своїх рідних та близьких.

За фактом смертельного інциденту правоохоронці відкрили кримінальну справу – "стаття про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб".

У ДТП на одеській трасі загинули 9 осіб / фото Одесский курьер 18+, фейсбук

Блокада російського вугілля і затримання активістів на Львівщині

У селі Сілець на залізничній колії станції "Соснівка" Львівської області активісти ще 1 вересня помітили вагони із надписом "Росийские Железные Дороги". Після цього учасники бойових дій, шахтарі та мешканці зупинили потяг і почали безстрокову акцію протесту. Неподалік станції вони облаштували невелике наметове містечко та почали цілодобове чергування.

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21 вересня правоохоронці силою розігнали учасників блокади. Окрім того, вони затримали 28 осіб, серед яких ветерани АТО та місцеві шахтарі. Під немилість правоохоронців потрапив і перший командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко. Його адвокат розповів, що частина активістів сильно побита.

На Львівщині поліція жорстко розігнала активістів, які блокували російське вугілля: відео

Водночас, у поліції повідомили, що в селі Сілець невідомі особи блокують вагони, завантажені вугіллям. Через це підприємство зазнає суттєвої фінансової шкоди.

Поліція змушена була застосувати заходи поліцейського примусу, оскільки активісти чинили фізичний спротив,

– додали у поліції.

Там також зауважили, що під час сутичок з активістами 5 правоохоронців отримали тілесні ушкодження. Одного з них, 38-річного старшого сержанта поліції, доставили у лікарню.

Окрім того, поліція уже відкрила кримінальне провадження за блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства. Винуватцям загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

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Блокада російського вугілля на Львівщині / фото Нацполіції

Згодом Семенченко повідомив, що усіх затриманих відпустили. Активісти продовжують тримати блокаду.

Усіх затриманих вдалося витягнути з поліції. Мене теж відпустили. Склали протокол адміністративного правопорушення. Постраждалим надана медична допомога. І найголовніше: прорвати блокаду ні спецназу, ні поліції, ні тітушні – не вдалося. Збіглося місцеве населення – відстояли,

– розповів він.

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Прослушка у кабінеті глави ДБР

У кабінеті директора Державного бюро розслідувань Романа Труби знайшли прослушку. Її професійно вмонтували у вентиляції і помітили під час провітрювання приміщення.

"У моєму кабінеті виявлена апаратура для прослуховування, яка була професійно вмонтована у вентиляційну систему. Працювали спеціалісти. Стоїть "прослушка" в одному місці або в декількох – з’ясовуємо, як і те, до кого вона приведе", – розповів Труба.

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У кабінет голови Бюро розслідувань приїхала слідчо-оперативна група Нацполіції, зокрема вибухотехніки та спеціалісти з кібербезпеки.

Сам Труба припускає, що прослуховування може бути пов'язане з провадженями ДБР, у яких фігурують політики.

Мені цікаво, чи пов’язано це з бажанням деяких політиків періодично вриватися до мене в кабінет з обуренням щодо відкриття проваджень, в яких вони фігурують. На записах нічого цікавого про мене бути не може, а ось про стан проваджень, які ми обговорювали зі слідчими – так. У тому числі, резонансних,

– додав він.

Зауважимо, найгучніші провадження ДБР стосуються п'ятого президента Петра Порошенка. Він фігурує у щонайменше 12 справах, якими займається Бюро. У всіх справах політик проходить як свідок, підозр йому не вручали. Порошенка кілька разів викликали на допити, проте не на усі політик приходив.

Що відомо про справи ДБР щодо Порошенка?Після одного з допитів Порошенко розповів, що слідчі розпитували його про націоналізацію "Приватбанку", захоплення Росією українських моряків біля Керченської протоки, про підписання Мінських домовленостей, про судову реформу тощо.



Також Бюро цікавиться скасуванням у 2016 році рішення голови однієї з місцевих райдержадміністрацій Миколаївської області про зарахування 1,5 тисячі гектарів земель сільськогосподарського призначення до земель запасу державного значення. А також можливим фіктивним продажем заводу "Кузня на Рибальському".

Український скандал у США

У Сполучених Штатах вибухнув гучний скандал через скаргу американського розвідника, яку він подав генеральному інспектору. Вона стосується обіцянки Дональда Трампа щодо України, яку той дав одному зі світових лідерів під час телефонної розмови. Найімовірніше, йдеться про розмову розмову Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

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Ця скарга розглядається як серйозне звинувачення проти президента Трампа після розмови з президенром України у липні. І написали її саме через два тижні після цієї розмови. Після діалогу лідерів, Трамп сказав, що стосунки країн покращаться, якщо Україна таки завершить антикорупційне розслідування,

– зазначив журналіст The Washington Post Керол Ленек.

Американські ЗМІ пишуть, що йдеться про розслідування та відкриття справи щодо сина головного конкурента Трампа на пост президента США від Демократичної партії Джо Байдена Хантера та його ролі в українській газовій компанії Burisma.

Компанія Burisma – найбільша газовидобувна група в Україні. Членом її ради директорів був Хантер Байден – син ексвіцепрезидента США і головного конкурента Трампа на виборах-2020 Джо Байдена.



Байден-молодший начебто щомісяця отримував по 50 тисяч доларів, не сплачував податків і лобіював скандального власника компанії Миколу Злочевського, поки той переховується.

Відтак, у конгресі занепокоєні, що Трамп намагається тиснути на Зеленського військовою допомогою Україні, аби той сприяв проведенню розслідування справи Burisma. Воно очорнить головного конкурента Трампа до виборів 2020 року, а ще стане втручанням Зеленського у президентські перегони США.

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Сам Байден вимагає, аби чинний американський лідер оприлюднив розшифровку розмови з Зеленським. За його словами, Трамп "використовує вплив і ресурси США для тиску на суверенну державу – партнера, яка досі зазнає прямого нападу з боку Росії, змушуючи Україну порушувати верховенство права і сподіваючись отримати з цього політичну вигоду".

Водночас Трамп спростовує всі звинувачення та вже звично для себе називає їх "фейковими новинами". Президент США переконує, що не висував жодних незаконних вимог до української влади під час телефонної розмови з Зеленським.

"Фейкові ЗМІ та їхній партнер, Демократична партія, хочуть триматися якомога далі від вимоги Джо Байдена, щоб український уряд звільнив прокурора, який вів розслідування проти його сина, або вони не отримають дуже велику кількість грошей США. Вони сфабрикували історію про мене і чудову звичайну розмову, яка була у мене з новим президентом України. Не було сказано нічого, що було б неправильним", – сказав Трамп.

Американський лідер також назвав "повною катастрофою" вимогу Байдена.

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Дружність розмови Трампа і Зеленського підтвердив також глава МЗС України Вадим Пристайко. Проте, він підтвердив, що Україну активно намагаються втягнути у протистояння між республіканцями і демократами в США.

Я знаю, про що була розмова, і я думаю, що ніякого тиску не було. Була розмова, розмови бувають різні, лідери мають право обговорити всі проблеми, які існують. Ця розмова була довгою, була дружня, і вона торкалася багатьох питань, іноді на які треба було мати доволі серйозні відповіді,

– сказав Пристайко.

За його словами, Україна цінує допомогу від обох американських партій, і це дозволяє нам гарантувати, що зі зміною адміністрації Білого дому в нас не зміняться пріоритеті у відносинах зі США.

Зауважимо, Україна постійно отримує допомогу від США. Напередодні нижня палата представників Конгресу США схвалила резолюцію, яка гарантує виділення 250 мільйонів доларів на військову допомогу Україні.



Військова допомога США Україні за останні роки / інфографіка 24 каналу

Погода здивує: від заморозків до потепління

Холодна осінь полонила Україну: температура опустилася до +8+10 градусів, а в Карпатах вже навіть випав перший сніг. Проте, потеплінню і сонячній погоді – бути!

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21 вересня в Україні майже минули опади, а вже 22 вересня прийде тепло до +23 градусів. В усіх областях, окрім східних, буде сухо, дуже сонячно, але вітряно. Стовпчики термометрів покажуть комфортні +15+23 градуси. Прохолодніше буде лише у східних областях, там можливі дощі.

Попри таку сонячну погоду, синоптики знову прогнозують у Карпатах заморозки на поверхні ґрунту до 0-3 градусів. Окрім того, у високогір'ї може падати сніг.

"22 вересня вночі в Карпатах та на Луганщині сильні заморозки до 0-3 градусів. 23 вересня на півночі Лівобережжя на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градусів", – додали синоптики.