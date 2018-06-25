Головні новини 25 червня: викрадення сина лівійського дипломата у Києві та переобрання Ердогана

У центрі Києва викрали сина лівійського дипломата, поліція вже розшукала чоловіка. СБУ вбачає російський слід у нападі на ромський табір у Львові. На дострокових президентських виборах у Туреччині переміг чинний лідер країни Реджеп Ердоган. Стало відомо, яке українське місто є найкомфортнішим для життя. Такими були головні новини понеділка, 25 червня, в Україні та світі.

У центрі Києва викрали сина лівійського дипломата

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Вдень 25 червня правоохоронцям надійшло повідомлення про викрадення у центрі Києва людини. Група невідомих заштовхала чоловіка до машини на вулиці Тургенівській. Як стало відомо згодом, чоловік виявився сином фінансового аташе посольства Лівії і він 1992 року народження.

Відомо, що до сина аташе застосували фізичну силу, заштовхали до салону легкового автомобіля "Фольксваген Гольф" на номерах 369ВPG та зникли з ним у невідомому напрямку.



Очевидцям вдалося сфотографувати момент викрадення

Поліція ввела у столиці план-перехоплення.

Близько 20:00 поліцейським вдалось знайти викраденого.

Поліцейські встановили місцезнаходження викраденого у Шевченківському районі чоловіка,

– написав начальник Головного управління Національної поліції Києва Андрій Крищенко у своєму Facebook.

За словами Крищенка, у чоловіка незначні тілесні ушкодження і зараз із ним працюють оперативники. Осіб, які викрали хлопця, та їхні мотиви наразі з’ясовують. Читайте також: Смоленська катастрофа: комітет Ради Європи висунув до Росії серйозні вимоги СБУ вбачає російський слід у нападі на ромський табір у Львові

До нападу на поселення громадян ромської національності, який стався ввечері 23 червня у Львові, може бути причетна Російська Федерація.

Про це заявив голова СБУ Василь Грицак після брифінгу. Цей злочин розслідується співробітниками Служби безпеки України. Там загинув чоловік, майже 10 людей поранені. За цим може стояти Росія,

– сказав чиновник. Він наголосив, що кілька днів тому співробітники СБУ попередили терористичний акт у Харкові. "Це може робитися для розпалювання міжнаціональної ворожнечі", – додав Грицак. Тим часом правозахисники звинуватили поліцію у бездіяльності у справах нападів на ромів. Читайте також: У Київраді вимагають звільнити голову патрульної поліції Юрія Зозулю Національна поліція та місцева влада дозволяють праворадикальним угрупування здійснювати погроми по всій країні", – йдеться у повідомлені Європейського центру з захисту прав ромів. Представники центру наголошують, що останній інцидент у Львові має розглядатися у світлі попередніх нападів на ромські табори в Україні. Зокрема, у розпорядженні організації є свідчення жінки-ромки, яка 22 травня була в таборі у селі Велика Березовиця, що на Тернопільщині, у момент, коли на ромів напали невідомі молодики з битами. Я не вірю поліції. Наступного дня після нападу я бачила, як офіцер поліції п'є каву з одним з нападників. Інший нападник погрожував знайти нас навіть під землею, якщо ми наважимося поскаржитися поліції,

– заявила постраждала. Правозахисники радять постраждалим ромам позиватися до поліції у суді через бездіяльність щодо захисту, якого потребують представники цієї меншини з огляду на серію нападів. "Роми, які постраждали від рук нападників, і від байдужості тих, які мали б їх захищати, доб’ються справедливості, і ми їм у цьому допоможемо", - заявили у Європейському центрі із захисту прав ромів. Окрім цього, стало відомо, що у Львові по всіх школах 26 червня скликають батьківські збори через напад неповнолітніх на ромський табір у місті. Із батьками учнів проведуть виховні бесіди. Загальношкільні батьківські збори відбудуться у всіх школах міста Львова. Вранці 26 червня о 09:00 відбудуться наради керівників навчальних закладів міста Львова по районах. Начальники відділів проведуть такі наради з керівниками навчальних закладів за участі практичних психологів, а вкінці дня керівники навчальних закладах проведуть батьківські збори у всіх школах міста,

– зазначила директор департаменту гуманітарної політики ЛМР Галина Слінча. Нагадаємо, у суботу ввечері, 23 червня, у лісовому масиві на околиці Львова група невідомих осіб у масках напала на табір, у якому проживають громадяни ромської національності. Внаслідок інциденту 1 людина загинула, ще 4 травмовані. Зловмисників вже затримала поліція, їм загрожує покарання на термін від 15 років до довічного ув'язнення. Читайте також: У Китай через Україну: Польща тестує новий залізничний маршрут На дострокових президентських виборах у Туреччині переміг чинний лідер країни Реджеп Ердоган

У Туреччині на дострокових президентських виборах переміг чинний президент країни Реджеп Ердоган. Хоч підрахунок голосів ще триває, лідер Туреччини вже оголосив про свою перевагу.

За неофіційними даними, наша нація довірила нам президентство та очолити виконавчу гілку влади, віддавши перевагу нашому Народному Альянсу (провладний блок – 24 Канал), що є великою відповідальністю",

– заявив Ердоган.

Він подякував усім своїм прихильникам та привітав інших кандидатів у президенти та депутати.

Ердоган висловив надію на те, що ніхто не намагатиметься заплямувати вибори, щоб приховати свою невдачу.

"Меседж зрозумілий: Туреччина дала урок демократії своєю присутністю, яка близька до 90 відсотків", – зауважив Ердоган.

Додамо, що за результатами підрахунків 96 відсотків голосів, Ердоган отримав 52,6 відсотка, а його партія справедливості та розвитку, що входить до блоку "Народний альянс" набрала 42,5 відсотка голосів. Інший учасник блоку – Партія націоналістичного руху – набрала 11,19 відсотків голосів.

Зазначимо, що у день виборів в Туреччині не обійшлося без інцидентів.

У місті Суруч у ході спецоперації поліцейські відкрили вогонь по автомобілю, який намагався втекти. Всередині авто правоохоронці знайшли чотири мішки з виборчими бюлетенями, які зловмисники хотіли доставити на одну з виборчих дільниць. А в окрузі Качаробан вбили главу місцевого відділення "Доброї партії".

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