Головні новини 28 червня: Втрати України на Донбасі, розпуск парламенту та "Північний потік-2"

У День Конституції бойовики вбили 2 українських військових на Донбасі. Порошенко може розпустити парламент 29 червня оскільки той не проводить засідання більше 30 днів поспіль. Парубій розповів, що може зупинити "Північний потік-2". Такими були головні новини 28 червня.

Втрати України на Донбасі

У четвер, 28 червня, поблизу населеного пункту Південне відбувся серйозний бій між українськими військовими та проросійськими бойовиками. Почалося все з важких обстрілів житлових будинків Південного о 8:30 ранку. Ворог застосував міномети, станкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Читайте також: Доброволець з Донбасу: хочу жити подалі від Донецької області

Українські військові одразу дали гідну відсіч наявними вогневими засобами.

Під прикриттям вогню група проросійських бойовиків підійшла впритул до містечка та вступила в бій з резервно сформованою групою під керуванням командира взводу Валерія Каземіровича Шишана.

Під час бою один з бійців отримав поранення. Йому на допомогу кинувся командир взводу якого було убито ворожим снайпером. Боєць, що отримав поранення, 25-річний Андрій Волос, також згодом помер.

У зв’язку з ситуацією, яка склалася в цьому районі, командування Об’єднаних сил вжило дієвих заходів вогневого впливу на окупантів. Станом на 14.40 ситуація навколо Південного була стабілізована. За попередніми даними розвідки в районі Південного ворог поніс втрати 5 вбитими та 8 поранено,

– йдеться у повідомленні прес-центру штабу Операції об'єднаних сил.

Також повідомляється, що ситуація на Маріупольському напрямку залишається напруженою. Противник продовжує вести вогонь по наших позиціях з застосуванням зброї забороненої Мінськими домовленостями. Так під вогнем мінометів опинилися захисники Гнутового. Втрат серед особового складу на цьому напрямку немає.

Читайте також: Ситуація на Донбасі: Україна зазнала серйозних втрат

"Всього протягом дня зафіксовано 7 випадків ведення прицільного вогню по наших підрозділах, з них 6 разів із застосуванням мінометів та танків", – зазначається в повідомленні.

У прес-центрі додають, що на Луганському напрямку противник вів танковий вогонь по позиціях захисників Новотошківського зайнявши позицію в районі населеного пункту Голубівське. Цей факт належним чином задокументовано та передано до міжнародних організацій.

Раніше 24 Канал повідомляв про те, що 27 червня у зоні бойових дій на Донбасі загинули 3 українських військових, ще 3 отримали поранення.

Варто додати, що постійний представник Німеччини при НАТО посол Ганс-Дітер Лукас на слуханнях "Мир на Донбасі: роль миротворчої місії" у Європарламенті заявив, що миротворча операція ООН повинна бути розгорнута на сході України, проте вона не може бути альтернативою щодо виконання Мінських домовленостей.

Ми чітко заявили, що, на нашу думку, мандат миротворчої місії має зосередитися на імплементації Мінських домовленостей, які повинні стати базовими для розгортання можливої місії ООН. Ця місія має діяти на підтримку Мінських домовленостей. Ми не поділяємо думку, що місія може замінити Мінські домовленості,

– зауважив дипломат.

Ганс-Дітер Лукас сказав, що місія овинна бути розгорнута по всій зоні збройного конфлікту на Донбасі, а не лише для захисту спостерігачів ОБСЄ, як це пропонує Росія.

Порошенко може розпустити Парламент 29 червня

Народний депутат від БПП Олексій Мушак на своїй сторінці у Facebook написав, що президент України Петро Порошенко, відповідно до Конституції, має право розпустити Верховну Раду 29 червня, так як парламент не проводив засідання більше 30 днів поспіль.

Парламент може бути розпущений завтра. Стаття 90 Основного закону. Президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо протягом 30 днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися,

– зазначив нардеп.

Мушак звернув увагу на те, що це вже не перший випадок, парламентарі не проводять засідання протягом місяця часу.

Читайте також: Порошенко підігнав депутатів щодо зняття недоторканності

"Прекрасний момент, коли Рада не збиралася 30 днів, вже давно настав. Ще при спікерстві Гройсмана. Під час третьої сесії з 25 грудня 2015 року по 26 січня 2016 року парламент не збирався 31 день. Хоча мав би. Тим самим у президента вже давно є право розпустити ВР. І навіть питати про коаліцію чи якісь інші поводи придумувати не треба", – наголосив Мушак

Парубій розповів, що може зупинити "Північний потік-2"

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявив, що введення санкцій США проти всіх учасників проекту "Північний потік-2" є реальним рішенням, здатним зупинити будівництво газопроводу, яке РФ спрямовує на посилення економічного й політичного тиску в Європі.

Читайте також: Порошенко назвав причину, чому "Північний потік-2" можуть не добудувати

"Наша пропозиція полягала в тому, щоб Конгрес, який вже приймав у законі позицію про необхідність санкцій проти компаній, які беруть участь у проекті "Північний потік – 2", актуалізував цю концепцію", – зауважив спікер.

Очільник Парламенту додав, що Данії, яка залишилась єдиною країною, що не надала дозволу на будівництво "Північного потоку – 2" і зараз відчуває на собі тиск, було важливо заручитися підтримкою США.

За його словами, і в Конгресі США, і в Білому домі "дуже гостро відчувають небезпеку будівництва Північного потоку-2 і розглядають механізм запровадження санкцій". Спікер зазначив, що російський проект переслідує не інтереси бізнесу чи комерції, а є "проектом енергетичної агресії."

Ключове рішення – це санкції проти компаній, які беруть участь у цьому проекті, і це рішення реально не тільки може, воно й зупинить "Північний потік-2",

– наголосив Парубій.

Також, голова ВР висловив сподівання, що рішення офіційного Вашингтона щодо запровадження санкцій "буде прийняте в найближчий період".

Варто зазначити, що Фінансовий директор Nord Stream ІІ Пол Коркоран заявив, що компанія почне будівництво газопроводу "Північний потік-2" вже цього літа не зважаючи на те буде дозвіл на будівництво зі сторони Данії чи ні.

Такою була реакція Коркорана на пропозицію прем'єр-міністра Данії Ларса Лекке Расмуссена обговорити будівництво "Північного потоку-2" на рівні ЄС. Прем'єр Данії запропонував обговорити всі можливі ризики, а також роль України, як транзитера газу.

Коркоран зауважив, що у разі відсутності дозволу Копенгагену "Північний потік-2" буде прокладено в обхід – через міжнародні води на північ від Данії.

У нас є дозволи від Німеччини, Фінляндії та Швеції. Вони забезпечують нам будівництво 90 відсотків маршруту.

– сказав Пол Коркоран.

На території Данії проходить лише 10 відсотків довжини газопроводу.

Нагадаємо, всі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" видали у Німеччині, Фінляндії та Швеції. А от Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія – проти будівництва газопроводу. Адже це збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.

У Брюсселі стартував саміт країн ЄС

Санкції щодо Росії, кордони Європейського союзу ці та інші питання будуть обговорювати протягом двох днів у Брюсселі. Так стартував саміт ЄС. Лідери сьогодні багато про Україну не говорили. Є ймовірність того, що це станеться завтра на заключній частині. Насамперед всіх турбує питання міграції та міграційної кризи. Підготовлені деякі важливі рішення, однак не всі країни з ними погоджуються.

Читайте також: Порошенко розповів, коли подасть правки до Конституції про вступ в ЄС і НАТО

Якщо говорити про санкції – то це питання включене до порядку денного засідання Європейської ради. Президент Франції Емануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель інформують європейських лідерів про хід виконання імплементацій Мінських домовленостей. За їхніми рекомендаціями, Європейська рада упродовж декількох попередніх років ухвалює рішення про продовження секторальних економічних санкцій проти Росії.

Чинні санкції діють до 31 липня. Однак переважна більшість лідерів підходили до преси напередодні початку засідання, не порушували тему санкцій проти Росії, тому що у порядку денному Саміту є питання міграції, військової співпраці, наступного бюджету ЄС до 2027 року.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький, окремо наголосив, що країни Вишеградської групи, які сьогодні зустрілися перед початком саміту з президентом Макроном. Обговорять питання санкцій. Глава польського уряду наголосив, що позиція Польщі тверда. Щодо санкцій, то вони мають бути продовжені.

Читайте також: ЄС обмежить вільне ввезення і вивезення готівки: назвали дозволену суму

Лідери сьогодні багато про Україну не говорили. Є ймовірність того, що це станеться завтра на кінцевій частині. Насамперед всіх турбує питання міграції, міграційної кризи. Підготовлені деякі важливі рішення, однак не всі країни з ними погоджуються, тому дискусія буде доволі інтенсивною.

І на завершення кілька слів про погоду

У п'ятницю, 29 червня, у більшості областей України періодично очікуються короткочасні дощі, грози, шквали та ймовірний град.

На своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко ділиться інформацією про новий циклон, в якому опиниться Україна.

Найближчим часом південно-східна частина Європи, включно з Україною, потрапляють у зону циклону. Тому у більшості областей України періодично – періодично! – 29 та 30 червня очікуються короткочасні дощі, грози, при грозах шквали та ймовірний град. Приазов'я та східна частина завтра уникнуть літніх дощів, проте у ніч на суботу й там поллє та погримить,

– пише Наталка.

Температура повітря наразі залишиться високою. Вдень +25...+35, на східній частині України +32...+35 градусів, на Заході +20...+26 градусів. У центральній частині країни температура коливатиметься між позначками +28...+30 градусів.