Головні новини 29 липня: Новинський у базі "Миротворця", Медведєв у Криму, повернення Кличка
Народний депутат Опозиційного блоку Вадим Новинський потрапив до бази "Миротворець". Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв прибув до окупованого Севастополя. У Росії Рада Федерації ухвалила дату 19 квітня – "Днем прийняття Криму до складу Російської імперії". Володимир Кличко повертається на ринг. Такими були головні новини 29 липня в Україні та світі.
Новинський у базі "Миротворця"
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Народний депутат Опозиційного блоку Вадим Новинський потрапив до бази "Миротворець". Дані про нього з’явилися у розділі "Чистилище".
На сайті "Миротворця" Новинського називають "відповідальним за розповсюдження кремлівської пропаганди у вигляді т.зв. "Русского мира" від імені УПЦ МП".
Противник незалежності українського православ’я від РПЦ країни-агресора. Керує і фінансує діяльність, спрямовану на розпалювання міжконфесійної ворожнечі. Заперечує російську агресію,
– йдеться у повідомленні на сайті.
Новинський у базі "Миротворця"
Додамо, що нещодавно з'явилась інформація про те, що особистими охоронцем Вадима Новинського є працівник Федеральної служби безпеки Росії. Водночас цей чоловік є начальником служби безпеки екзархату Російської православної церкви в Україні.
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Зазначимо також, що 27 липня Вадим Новинський відвідав у Києві так звану хресну ходу, яку організувала Українська православна церква московського патріархату з нагоди 1030 років з Дня Хрещення Русі.
Раніше 24 канал повідомляв, що Вадим Новинський задекларував декілька квартир у Росії. Площа найбільшої – 452,8 квадратні метри, а найменшої – 55 квадратних метри. Загальний розмір помешкань "опозиціонера" в країні-агресорі становить 996,3 квадратних метри.
Прем'єр-міністр РФ приїхав в окупований Крим
Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв 28 липня прибув до окупованого Севастополя. Там він разом з "главою" окупованого Криму Сергієм Аксьоновим взяв участь у концерті, присвяченому 1030-літтю хрещення Русі.
Окрім того, у неділю, 29 липня, у Севастополі Медведєв взяв участь у параді до Дня Військово-морського флоту Росії.
За повідомленнями окупаційних ЗМІ, участь російського прем’єра в офіційних заходах – лише формальний привід для візиту.
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Справжня мета прибуття Медведєва до Севастополя – обговорення провалів виконання "Федеральної цільової програми" розвитку міста. Серед головних проблем – жахливий стан інфраструктури, "зникнення" 2 мільярдів рублів, виділених на будівництво очисних споруд, а також провал туристичного сезону.
У Росії ухвалили ганебний документ про введення Криму в склад Російської імперії
У Росії Рада Федерації ухвалила дату 19 квітня – "Днем прийняття Криму до складу Російської імперії". Російська влада таким чином нібито "підтвердила", що Крим "безперервно був у складі Російської держави".
У назві пам’ятної дати відображені справжні геополітичні події, що послужили підставою для видання 19 (8) квітня 1783 року "Високого маніфесту Великої імператриці Катерини II про прийняття Кримського півострова, острова Тамані та всієї Кубанської сторони під державу Російську,
– мовиться в ухваленому документі.
пояснювальній записці документу також вказується, що в ньому жодним чином "не згадується про приєднання чи іншу форму авторитарного чи силового впливу на входження Криму до складу РФ".
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Додамо, що напередодні Державний департамент США оприлюднив Декларацію щодо Криму, у якій мовиться про те, що позиція країни залишається незмінною – територія Криму була незаконно окупована Росією, та є територією України.
Янукович нагадав про себе
13 вересня у Печерському районному суді Києва відбудеться засідання, на якому суд розгляне позов президента-втікача Віктора Януковича проти генерального прокурора Юрія Луценка.
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У судовому реєстрі зазначається, що суд розгляне позов, про захист ділової репутації і заперечення недостовірної інформації в якому Янукович звинувачує Луценка в образі честі і гідності.
Янукович нагадав про себе: президент-утікач позивається проти генпрокурора Луценка
Засідання заплановано на 13 вересня. Деталі справи поки що невідомі.
Володимир Кличко повернеться на ринг у якості спаринг-партнера
Український боксер Володимир Кличко повернеться на ринг, щоб допомогти володареві чемпіонських титулів за версіями WBO, IBF і WBA в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (21-0, 20 КО) підготуватися до бою з Олександром Повєткіним (34-1, 24 КО).
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Легенда українського боксу має стати одним із спаринг-партнерів британця в його тренувальному таборі.
Бій Джошуа і Повєткіна відбудеться 22 вересня в Лондоні на стадіоні "Уемблі". На кону будуть стояти чемпіонські пояси WBA, IBF, WBO і IBO.
Нагадаємо, саме Кличко завдав Повєткіну єдину на даний момент поразку в кар'єрі. Також українець проводив бій і проти Джошуа – після поразки від британця Кличко завершив кар'єру.