Головні новини 29 липня: Новинський у базі "Миротворця", Медведєв у Криму, повернення Кличка

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Народний депутат Опозиційного блоку Вадим Новинський потрапив до бази "Миротворець". Дані про нього з’явилися у розділі "Чистилище".

На сайті "Миротворця" Новинського називають "відповідальним за розповсюдження кремлівської пропаганди у вигляді т.зв. "Русского мира" від імені УПЦ МП".

Противник незалежності українського православ’я від РПЦ країни-агресора. Керує і фінансує діяльність, спрямовану на розпалювання міжконфесійної ворожнечі. Заперечує російську агресію,

– йдеться у повідомленні на сайті.



Новинський у базі "Миротворця"

Додамо, що нещодавно з'явилась інформація про те, що особистими охоронцем Вадима Новинського є працівник Федеральної служби безпеки Росії. Водночас цей чоловік є начальником служби безпеки екзархату Російської православної церкви в Україні.

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Зазначимо також, що 27 липня Вадим Новинський відвідав у Києві так звану хресну ходу, яку організувала Українська православна церква московського патріархату з нагоди 1030 років з Дня Хрещення Русі.

Раніше 24 канал повідомляв, що Вадим Новинський задекларував декілька квартир у Росії. Площа найбільшої – 452,8 квадратні метри, а найменшої – 55 квадратних метри. Загальний розмір помешкань "опозиціонера" в країні-агресорі становить 996,3 квадратних метри.

Прем'єр-міністр РФ приїхав в окупований Крим

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв 28 липня прибув до окупованого Севастополя. Там він разом з "главою" окупованого Криму Сергієм Аксьоновим взяв участь у концерті, присвяченому 1030-літтю хрещення Русі.