Главные новости 29 июля: Новинский в базе "Миротворца", Медведев в Крыму, возвращение Кличко

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Народный депутат Оппозиционного блока Вадим Новинский попал в базу "Миротворец". Данные о нем появились в разделе "Чистилище".

На сайте "Миротворца" Новинского называют "ответственным за распространение кремлевской пропаганды в виде так называемого "Русского мира" от имени УПЦ МП".

Противник независимости украинского православия от РПЦ страны-агрессора. Управляет и финансирует деятельность, направленную на разжигание межконфессиональной розни. Отрицает российскую агрессию,

– говорится в сообщении на сайте.

Новинский в базе "Миротворца"

Добавим, что недавно появилась информация о том, что личным охранником Вадима Новинского является работник Федеральной службы безопасности России. В то же время этот человек является начальником службы безопасности экзархата Русской православной церкви в Украине.

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Отметим также, что 27 июля Вадим Новинский посетил в Киеве так называемое крестное шествие, которое организовала Украинская православная церковь Московского патриархата по случаю 1030 со дня Крещения Руси.

Ранее 24 канал сообщал, что Вадим Новинский задекларировал несколько квартир в России. Площадь самой большой – 452,8 квадратных метра, а наименьшей – 55 квадратных метра. Общий размер помещений "оппозиционера" ​​в стране-агрессоре составляет 996,3 квадратных метра.

Премьер-министр РФ приехал в оккупированный Крым

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 28 июля прибыл в оккупированный Севастополь. Там он вместе с "главой" оккупированного Крыма Сергеем Аксеновым принял участие в концерте, посвященному 1030-летию крещения Руси.

Кроме того, в воскресенье, 29 июля, в Севастополе Медведев принял участие в параде ко Дню Военно-морского флота России.

По сообщениям оккупационных СМИ, участие российского премьера в официальных мероприятиях – лишь формальный повод для визита.

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Настоящая цель прибытия Медведева в Севастополь – обсуждение провалов выполнения "Федеральной целевой программы" развития города. Среди главных проблем – ужасное состояние инфраструктуры, "исчезновение" 2 миллиардов рублей, выделенных на строительство очистных сооружений, а также провал туристического сезона.