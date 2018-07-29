Главные новости 29 июля: Новинский в базе "Миротворца", Медведев в Крыму, возвращение Кличко
Народный депутат Оппозиционного блока Вадим Новинский попал в базу "Миротворец". Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в оккупированный Севастополь. В России Совет Федерации принял дату 19 апреля – "Днем принятия Крыма в состав Российской империи". Владимир Кличко возвращается на ринг. Такими были главные новости 29 июля в Украине и мире.
Новинский в базе "Миротворца"
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Народный депутат Оппозиционного блока Вадим Новинский попал в базу "Миротворец". Данные о нем появились в разделе "Чистилище".
На сайте "Миротворца" Новинского называют "ответственным за распространение кремлевской пропаганды в виде так называемого "Русского мира" от имени УПЦ МП".
Противник независимости украинского православия от РПЦ страны-агрессора. Управляет и финансирует деятельность, направленную на разжигание межконфессиональной розни. Отрицает российскую агрессию,
– говорится в сообщении на сайте.
Новинский в базе "Миротворца"
Добавим, что недавно появилась информация о том, что личным охранником Вадима Новинского является работник Федеральной службы безопасности России. В то же время этот человек является начальником службы безопасности экзархата Русской православной церкви в Украине.
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Отметим также, что 27 июля Вадим Новинский посетил в Киеве так называемое крестное шествие, которое организовала Украинская православная церковь Московского патриархата по случаю 1030 со дня Крещения Руси.
Ранее 24 канал сообщал, что Вадим Новинский задекларировал несколько квартир в России. Площадь самой большой – 452,8 квадратных метра, а наименьшей – 55 квадратных метра. Общий размер помещений "оппозиционера" в стране-агрессоре составляет 996,3 квадратных метра.
Премьер-министр РФ приехал в оккупированный Крым
Премьер-министр России Дмитрий Медведев 28 июля прибыл в оккупированный Севастополь. Там он вместе с "главой" оккупированного Крыма Сергеем Аксеновым принял участие в концерте, посвященному 1030-летию крещения Руси.
Кроме того, в воскресенье, 29 июля, в Севастополе Медведев принял участие в параде ко Дню Военно-морского флота России.
По сообщениям оккупационных СМИ, участие российского премьера в официальных мероприятиях – лишь формальный повод для визита.
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Настоящая цель прибытия Медведева в Севастополь – обсуждение провалов выполнения "Федеральной целевой программы" развития города. Среди главных проблем – ужасное состояние инфраструктуры, "исчезновение" 2 миллиардов рублей, выделенных на строительство очистных сооружений, а также провал туристического сезона.
В России приняли позорный документ о введении Крыма в состав Российской империи
В России Совет Федерации принял дату 19 апреля – "Днем принятия Крыма в состав Российской империи". Российские власти таким образом якобы "подтвердили", что Крым "непрерывно находился в составе Российского государства".
В названии памятной даты отражены настоящие геополитические события, послужившие основанием для издания 19 (8) апреля 1783 "Высокого манифеста Великой императрицы Екатерины II о принятии Крымского полуострова, острова Тамани и всей Кубанской стороны под державу Российскую,
– говорится в принятом документе.
В пояснительной записке документа также указывается, что в нем никоим образом "не упоминается о присоединении или иной форме авторитарного или силового воздействия на вхождение Крыма в состав РФ".
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Добавим, что накануне Государственный департамент США обнародовал Декларацию относительно Крыма, в которой говорится о том, что позиция страны остается неизменной – территория Крыма была незаконно оккупирована Россией, и является территорией Украины.
Янукович напомнил о себе
13 сентября в Печерском районном суде Киева состоится заседание, на котором суд рассмотрит иск президента беглого Виктора Януковича против генерального прокурора Юрия Луценко.
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В судебном реестре отмечается, что суд рассмотрит иск о защите деловой репутации и возражение недостоверной информации, в котором Янукович обвиняет Луценко в оскорблении чести и достоинства.
Янукович напомнил о себе: президент беглый судится против генпрокурора Луценко
Заседание запланировано на 13 сентября. Детали дела пока неизвестны.
Владимир Кличко вернется на ринг в качестве спарринг-партнера
Украинский боксер Владимир Кличко вернется на ринг, чтобы помочь обладателю чемпионских титулов по версиям WBO, IBF и WBA в супертяжелом весе Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) подготовиться к бою с Александром Поветкиным (34-1, 24 КО).
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Легенда украинского бокса должна стать одним из спарринг-партнеров британца в его тренировочном лагере.
Бой Джошуа и Поветкина состоится 22 сентября в Лондоне на стадионе "Уэмбли". На кону будут стоять чемпионские пояса WBA, IBF, WBO и IBO.
Напомним, именно Кличко нанес Поветкину единственное на данный момент поражение в карьере. Также украинец проводил бой и против Джошуа – после поражения от британца Кличко завершил карьеру.