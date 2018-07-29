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Главные новости 29 июля: Новинский в базе "Миротворца", Медведев в Крыму, возвращение Кличко

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Главные новости 29 июля в Украине и мире
Главные новости 29 июля в Украине и мире / Колаж 24 Каналу

Народный депутат Оппозиционного блока Вадим Новинский попал в базу "Миротворец". Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в оккупированный Севастополь. В России Совет Федерации принял дату 19 апреля – "Днем принятия Крыма в состав Российской империи". Владимир Кличко возвращается на ринг. Такими были главные новости 29 июля в Украине и мире.

Новинский в базе "Миротворца"

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Народный депутат Оппозиционного блока Вадим Новинский попал в базу "Миротворец". Данные о нем появились в разделе "Чистилище".

На сайте "Миротворца" Новинского называют "ответственным за распространение кремлевской пропаганды в виде так называемого "Русского мира" от имени УПЦ МП".

Противник независимости украинского православия от РПЦ страны-агрессора. Управляет и финансирует деятельность, направленную на разжигание межконфессиональной розни. Отрицает российскую агрессию,
– говорится в сообщении на сайте.

Новинский в базе "Миротворца"

Добавим, что недавно появилась информация о том, что личным охранником Вадима Новинского является работник Федеральной службы безопасности России. В то же время этот человек является начальником службы безопасности экзархата Русской православной церкви в Украине.

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Отметим также, что 27 июля Вадим Новинский посетил в Киеве так называемое крестное шествие, которое организовала Украинская православная церковь Московского патриархата по случаю 1030 со дня Крещения Руси.

Ранее 24 канал сообщал, что Вадим Новинский задекларировал несколько квартир в России. Площадь самой большой – 452,8 квадратных метра, а наименьшей – 55 квадратных метра. Общий размер помещений "оппозиционера" ​​в стране-агрессоре составляет 996,3 квадратных метра.

Премьер-министр РФ приехал в оккупированный Крым

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 28 июля прибыл в оккупированный Севастополь. Там он вместе с "главой" оккупированного Крыма Сергеем Аксеновым принял участие в концерте, посвященному 1030-летию крещения Руси.

Кроме того, в воскресенье, 29 июля, в Севастополе Медведев принял участие в параде ко Дню Военно-морского флота России.

По сообщениям оккупационных СМИ, участие российского премьера в официальных мероприятиях – лишь формальный повод для визита.

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Настоящая цель прибытия Медведева в Севастополь – обсуждение провалов выполнения "Федеральной целевой программы" развития города. Среди главных проблем – ужасное состояние инфраструктуры, "исчезновение" 2 миллиардов рублей, выделенных на строительство очистных сооружений, а также провал туристического сезона.

В России приняли позорный документ о введении Крыма в состав Российской империи

В России Совет Федерации принял дату 19 апреля – "Днем принятия Крыма в состав Российской империи". Российские власти таким образом якобы "подтвердили", что Крым "непрерывно находился в составе Российского государства".

В названии памятной даты отражены настоящие геополитические события, послужившие основанием для издания 19 (8) апреля 1783 "Высокого манифеста Великой императрицы Екатерины II о принятии Крымского полуострова, острова Тамани и всей Кубанской стороны под державу Российскую,
– говорится в принятом документе.

В пояснительной записке документа также указывается, что в нем никоим образом "не упоминается о присоединении или иной форме авторитарного или силового воздействия на вхождение Крыма в состав РФ".

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Добавим, что накануне Государственный департамент США обнародовал Декларацию относительно Крыма, в которой говорится о том, что позиция страны остается неизменной – территория Крыма была незаконно оккупирована Россией, и является территорией Украины.

Янукович напомнил о себе

13 сентября в Печерском районном суде Киева состоится заседание, на котором суд рассмотрит иск президента беглого Виктора Януковича против генерального прокурора Юрия Луценко.

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В судебном реестре отмечается, что суд рассмотрит иск о защите деловой репутации и возражение недостоверной информации, в котором Янукович обвиняет Луценко в оскорблении чести и достоинства.

Янукович напомнил о себе: президент беглый судится против генпрокурора Луценко

Заседание запланировано на 13 сентября. Детали дела пока неизвестны.

Владимир Кличко вернется на ринг в качестве спарринг-партнера

Украинский боксер Владимир Кличко вернется на ринг, чтобы помочь обладателю чемпионских титулов по версиям WBO, IBF и WBA в супертяжелом весе Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) подготовиться к бою с Александром Поветкиным (34-1, 24 КО).

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Легенда украинского бокса должна стать одним из спарринг-партнеров британца в его тренировочном лагере.

Бой Джошуа и Поветкина состоится 22 сентября в Лондоне на стадионе "Уэмбли". На кону будут стоять чемпионские пояса WBA, IBF, WBO и IBO.

Напомним, именно Кличко нанес Поветкину единственное на данный момент поражение в карьере. Также украинец проводил бой и против Джошуа – после поражения от британца Кличко завершил карьеру.

Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики Владимир Кличко Новости Крыма Аннексия Крыма Виктор Янукович Дмитрий Медведев Вадим Новинский Новости России
Источник: 24 Канал
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