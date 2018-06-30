Головні новини 30 червня: українці застрягли у Тунісі, наслідки негоди і нові заяви Трампа

Частина туристів, що застрягли в аеропорту Тунісу повернулися в Україну, ще майже 800 осіб досі перебувають на території африканської країни. В Україні раптова негода наробила лиха. Дональд Трамп спростував інформацію про вихід США зі Світової організації торгівлі та не дав чіткої відповіді на запитання, чи визнають США Крим російським. Такими були головні новини 30 червня в Україні та світі.

Українські туристи – "заручники" аеропорту в Тунісі

У аеропорту Монастир у Тунісі застрягли близько 300 українських туристів, які впродовж кількох днів не змогли вилетіти до Харкова.

У ситуацію втрутився міністр інфраструктури України Володимир Омелян і запевнив, що врегульовував обстановку, аби туристи, яких туди відправила туристична компанія "Oasis Travel", за угодою з авіакомпанією "Bravo" повернулися додому.

"Вважаю недопустимим, якщо люди заплатили кошти за відпочинок, а натомість отримують зіпсутий настрій і згаяний час в очікуванні "дива",

– написав міністр.

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Вранці, 30 червня, частина українців, які на кілька днів застрягли в аеропорту Тунісу, прибули в Україну.

"Зранку до Києва з Тунісу повернулася частина українських туристів. Вживаються заходи з повернення решти українців. Потрібний системний регулятивний механізм запобігання подібних ситуацій", – повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

Зранку до Києва з Тунісу повернулася частина українських туристів. Вживаються заходи з повернення решти українців. Потрібний системний регулятивний механізм запобігання подібних ситуацій. — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 30 июня 2018 г.

Сам туристичний оператор "Оазис тревел Україна" запевнив, усі туристи зможуть вилетіти до України 2 липня, адже для цього між країнами буде виконано п’ять рейсів. Зокрема, два рейси будуть на Львів і три – на Київ.

Інформацію про розклад рейсів буде повідомлено додатково. Також, компанія "Оазис тревел Україна" гарантує всім гостям, які перебувають в Тунісі та очікують на виліт до України, проживання в готелях Тунісу за рахунок компанії до моменту вильоту,

– зазначили представники туроператора.

Згодом Володимир Омелян розповів, що українці застрягли у Єгипті через те, що туроператор Oasis Travel заборгував авіаперевізнику Bravo чималеньку суму. За словами міністра, наразі з Тунісу не можуть вилетіти близько 800 осіб.

"Туроператор Oasis Travel заборгував перевізнику Bravo понад 1 мільйон доларів і не сплатив жодного центу. Про цю ситуацію Oasis Travel знав, були різні моменти врегулювання, жодні кошти не надходили. Тим не менше, авіакомпанія Bravo за власний кошт вже вивезла 650 туристів до України, цієї ночі був ще один додатковий борт, який забрав 120 людей", – додав посадовець.

Заяви Дональда Трампа

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заперечив інформацію про можливий вихід країни зі Світової організації торгівлі.

Я не кажу про вихід. Я кажу, що вони не ставилися до нас справедливо. З нами поводилися несправедливо

– заявив він.

Американський лідер зазначив, що США програли багато справ у СОТ і були у меншості, коли йшлося про арбітрів організації. Трамп наголосив, що "СОТ повинна почати ставитися до США справедливо".

Також, під час зустрічі з журналістами Дональд Трамп не дав чіткої відповіді на запитання, чи визнають США Крим російським.

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Так, відповідаючи журналістам про імовірність визнання анексованого українського півострова частиною російської території, Трамп відповів "Ми маємо побачити". Так само американський лідер прокоментував і можливе скасування санкцій щодо Росії.

"Ми побачимо, що буде робити Росія", – зазначив він.

Водночас, Трамп зауважив, що під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним 16 липня у Фінляндії буде "говорити з ним про все".

"Ми будемо говорити про Україну, ми говоритимемо про Сирію. Ми будемо говорити про вибори. США не хочуть, щоб хтось втручався у вибори", – уточнив глава США.

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Згодом, слова Трампа прокоментував голова комітету Держдуми з міжнародних відносин Леонід Слуцький. Він зазначив, що заяву амеркианського президента про можливість визнання окупованого Криму частиною Росії можна розцінювати як сигнал для успішного проведення зустрічі з Путіним.

"Заява президента США Дональда Трампа про можливість визнання Криму – нехай навіть коротка: "Подивимося", – цілком може бути направлена на створення сприятливого фону для майбутнього російсько-американського саміту. Цю заяву можна сприйняти і як своєрідний сигнал. І він, перш за все, свідчить про те, що емоційно Трамп готовий до відновлення конструктивного діалогу між Росією і США", – сказав Слуцький.

Сильна негода в Україні

29 і 30 червня майже в усіх регіонах України пройшли потужні зливи та грози, як наробили чимало лиха– річки вийшли з берегів, авто плавали у воді, а дерева падали на дороги.

Негода в регіонах України:

Так, на Івано-Франківщині через негоду підтоплені 202 житлові будинки, пошкоджені 14 кілометрів доріг місцевого значення, три мости, які сполучають сільські місцеві дороги з приватними присадибними ділянками.



Підтоплені подвір'я на Івано-Франківщині

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Сильніше від сильних злив постраждав Чернігів. Там, внаслідок інтенсивних опадів стоплення біля 90 приватних домоволодінь на близько 20-ти вулицях міста. В облцентрі вулиці міста перетворились на ріки, а автомобілі опинилися у водяній пастці.



Наслідки сильних злив у Чернігові

Не оминули сильні опади і столицю України - Київ. Зокрема, у місті пройшла шалена злива, яка супроводжувалася грозою. Внаслідок негоди частину вулиць затопило.



Сильні дощі заопили вулиці Києва

Відео зливи у Києві: