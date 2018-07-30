Головні новини 30 липня: Приходько іде в політику, зарплата військових і чеські депутати у Криму

Відома різкими заявами та волонтерством співачка Анастасія Приходько оголосила, що йде в політику. Міноборони просить виділити 4,5 мільярдів гривень на підвищення зарплат військовим. Депутат Європейського парламенту від Чеської Республіки Яромір Коглічек та сенатор чеського парламенту Ярослав Доубрава незаконно поїхали в Крим. Такими були головні новини 30 липня в Україні та світі.

Анастасія Приходько оголосила, що йде в політику

Відома українська співачка і волонтерка Анастасія Приходько оголосила, що організовує новий суспільно-політичний рух разом з заступником командира Української добровольчої армії (УДА) та командиром 8-го окремого батальйону "Аратта" Андрієм Гергертом.

Читайте також: Геращенко розповіла, як і коли Путін використає українських заручників

Про це артистка заявила в ефірі телеканалу Еспресо.TV.

Зараз з комбатом "Аратти" Добровольчого руху Андрієм Гергертом (позивний "Червень") ми створюємо громадський рух, в який будуть входити добровольці, волонтери. І ми заявимо про цей рух. У нас дуже великі амбіції,

– наголосила Приходько.

Водночас, співачка не відповіла конкретно на питання, чи збирається брати участь разом з новим рухом на наступних парламентських виборах, які відбудуться восени 2019 року.

"Це я так не кажу. У думках дуже багато чого є. Але я не можу сказати "Так", а потім цього не зробити. Хай це буде ще в підвішеному стані", – додала вона.

За словами виконавиці, вона не збирається поєднувати кар'єру співачки та політика одночасно.

Скажу відверто, я не буду співати. Не можна бути на двох стільцях. Політик має бути політиком, він має чітко робити свою справу. Як можна сумістить? Тут ти виходиш, робиш одні справи, а тут виходиш співати. Це не може так бути. Або я співаю, або я в політиці. Два варіанти не підходять,

– підкреслила Приходько.

Також, заслужена артистка України вважає, що в парламент повинні прийти "політично молоді" люди, а ті хто вже "по 30-40 років сидять у парламенті", мають піти з політики на "відпочинок". Окрім того, Приходько запевнила, що в разі, якщо вона не зможе нічого зробити у політиці, то складе мандат.

Читайте також: Ердоган жорстко відповів Трампу про впровадження санкцій

Нагадаємо, раніше Анастасія Приходько повідомила, що пробує свої сили в іншій творчій сфері. Зокрема, співачка розповіла, що спробує себе в ролі нової ведучої у телепроекті "Секретний фронт", який розсекречує деталі холодної війни на Сході України та демонструє, як Росія веде інформаційну політику проти держави.

Хто такий Андрій Гергерт?Заступник командира Української добровольчої армії, командир 8-го окремого батальйону "Аратта" УДА. З грудня 2013 року перебував на Майдані, де познайомився з Дмитром Ярошем. У березні 2014 року поїхав на фронт на Донбасі. Був заступником командира 2-го запасного батальйону (2-га резервна сотня ДУК ПС). Згодом, став командиром 8-го окремого батальйону ДУК "Правий Сектор". Балотувався до Верховної Ради у 2014 році на Жидачівщині по одномандатному виборчому округу № 126. У листопаді 2016 року указом Президента України Петра Порошенка нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

В Міноборони хочуть підвищити зарплати військовим

Міністерство оборони України просить виділити 4,5 мільярда гривень на підвищення зарплат військовим.

Читайте також: Путін пообіцяв російському флоту суттєве поповнення: нові кораблі з ракетним комплексом

Міноборони пропонує з 1 жовтня підвищити зарплату рядовому складу – до 9 тисяч гривень, офіцерському складу – до 15,3 тисячі гривень.

При таких умовах, для виплати грошового забезпечення у другому півріччі 2018 потрібен додатковий фінансовий ресурс в сумі 4,5 мільярда гривень, що необхідно врахувати при доопрацюванні показників видатків держбюджету на 2018 рік,

– йдеться в документі.

Зазначається, що Міноборони прийняло рішення підвищити грошове забезпечення військових з 1 жовтня, проте для цього потрібні ще 4,5 мільярда гривень.

На сьогодні зарплата військовослужбовців першого року служби складає 7,5 тисяч гривень.

На міжнародній виставці "Зброя та безпека 2018" продемонструють ПТРК "Стугна-П"

Державне підприємство "Державне Київське конструкторське бюро "ЛУЧ" на міжнародній виставці "Зброя та безпека 2018" продемонструють макет портативного протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П".

Читайте також: Україна має ще один привід вимагати посилення санкцій проти Росії

Нещодавно Збройні Сили України провели приймально-здавальні випробування чергової партії сучасних протитанкових керованих ракет "Стугна-П", які перебувають на озброєнні української армії. Вони активно застосовуються у зоні проведення військової операції на Донбасі.

Дивіться відео: Військовослужбовці ЗСУ успішно опановують протитанковий ракетний комплекс "Стугна-П"

До складу переносного комплексу "Стугна-П" входить ракета Р-2С калібром 130 міліметрів керована ракета може бути оснащена різними типами бойових частин: тандемною кумулятивною, осколково-фугасною або термобаричною, яка може вражати цілі на відстані до 5 кілометрів

Комплекс оснащений напівавтоматичною системою наведення по лазерному променю. Також можливе дистанційне керування ракетою по телевізійному каналу із закритої позиції (спеціально підготовленого укриття).

Читайте також: Суд щодо збитого "Боїнга-777" зменшить кількість охочих зняти санкції з РФ

Базова версія складається з встановленої на тринозі пускової установки, контейнера для ракет, приладу наведення і пульта дистанційного керування, який дозволяє оператору робити пуск на відстані.

Чеські депутати незаконно відвідали Крим

Україна висловлює рішучий протест у зв’язку з незаконним візитом до окупованого Криму депутатів Європейського парламенту від Чеської Республіки Яроміра Коглічека та сенатора чеського парламенту Ярослава Доубрава.

Читайте також: Як українців навчать сортувати сміття: пояснення експерта

Чеські політики, попри неодноразові попередження, порушили не тільки українське законодавство, але й проігнорували міжнародне право.

"Згаданим політикам було б не зайвим знати, що у резолюції № 68/262 від 27 березня 2014 Генеральна Асамблея ООН – організації, авторитет якої визнають навіть чеські комуністи – підтвердила суверенітет і територіальну цілісність України та закликала країни члени утриматися від дій, які б могли бути інтерпретовані як визнання зміни статусу українського Криму", – йдеться у заяві.

У посольстві наголосили, що більшість чеських політиків, а також уряд країни, однозначно підтримують територіальну цілісність України, засуджують російську агресію та окупацію Москвою частини української території.

Щоб хоч якось відбілити свої злочини, Росія хаотично шукає по всьому світу політиків зі зниженим порогом політичної гігієни, які є готовими брати участь в пропагандистських вояжах на окупований півострів. На жаль, кілька таких політиків знайшлося і в Чеській Республіці,

– додали дипломати.

Читайте також: Політтехнолог Манафорт співпрацював з майбутнім мером Києва Кличком, – BBC

Також у посольстві нагадали, що Україна залишає за собою право застосувати санкції до іноземних громадян, які грубо і систематично порушують правила в’їзду на окуповані території.