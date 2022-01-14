Головнокомандувач ЗСУ взяв участь у засіданні військового комітету НАТО

Валерій Залужний взяв участь у засіданні Військового комітету НАТО. Головнокомандувач ЗСУ проінформував союзників про безпекову ситуацію навколо кордонів України.

Засідання на рівні головнокомандувачів та начальників генеральних штабів відбулося 3 січня.

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Залужний у доповіді акцентував на тому, що Росія не змирилась із європейським вибором українського народу, а тому продовжує агресію проти України та нарощує свою військову присутність навколо кордону. Водночас генерал запевнив, що Збройні Сили разом з усією українською нацією готові діяти за будь-яких сценаріїв розвитку ситуації.

Під час свого виступу ознайомив учасників із поточною безпековою ситуацією навколо кордонів України, на тимчасово окупованих територіях та в районі проведення Операції Об'єднаних сил,

– повідомив Залужний.

Він також констатував, що загроза нового етапу збройної агресії Росії поряд з її ультиматумом Заходу вимагають комплексної та послідовної відповіді.

Залужний взяв участь у засіданні військового комітету НАТО / Фото Генерального штабу ЗСУ

"Переконаний, Збройні сили України стануть гідною й ефективною бойовою складовою союзних військ НАТО", – підкреслив головнокомандувач ЗСУ.

Валерій Залужний подякував урядам країн-партнерів за непохитну консолідовану підтримку нашої держави та дієву допомогу українському війську. Також у рамках візиту Головнокомандувач Збройних Сил України провів низку двосторонніх зустрічей.

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Росія почала військові навчання зі стрільбами в прикордонних районах з Україною. Держава-агресорка залучила приблизно 3 тисячі військових і важку техніку.

За словами Валерія Залужного, ЗСУ уважно стежать за діями ворога поблизу наших кордонів.

У Міноборони США висловилися про ситуацію поблизу України. Там наголосили, що концентрація російських військ біля кордонів залишається фактично незмінною.

У Міноборони США висловилися про ситуацію поблизу України. Там наголосили, що концентрація російських військ біля кордонів залишається фактично незмінною. За даними іноземних засобів масової інформації, Путін вирішив посунути дату можливого вторгнення. Причиною такого рішення нібито стали погодні умови.

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Повний текст публікації Генерального штабу ЗСУ:

Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний взяв участь у засіданні Військового комітету НАТО на рівні головнокомандувачів НАТО у форматі з Україною. Залужний під час свого виступу ознайомив учасників із поточною безпековою ситуацією навколо кордонів України, на тимчасово окупованих територіях та в районі проведення ООС.

"Росія не змирилась із європейським вибором українського народу і продовжує агресію проти нас та нарощує свою військову присутність навколо нашого кордону", – акцентував Головнокомандувач Збройних сил України.

Він також запевнив, що ЗСУ разом з усім українським народом готові діяти за будь-яких сценаріїв розвитку ситуації. У своєму виступі Головнокомандувач Збройних сил України зосередив увагу на використанні державою-агресором інструментів гібридної війни, серед яких і газовий шантаж, і так звана міграційна криза, й інформаційна війна.

"Загроза нового етапу збройної агресії Росії поряд з її ультиматумом Заходу вимагають комплексної й консолідованої відповіді, що ґрунтується на непорушних цінностях демократичного світу", – наголосив генерал-лейтенант Валерій Залужний.