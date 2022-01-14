Головнокомандувач ЗСУ взяв участь у засіданні військового комітету НАТО
Джерело:фейсбук Генерального штабу ЗСУ
Валерій Залужний взяв участь у засіданні Військового комітету НАТО. Головнокомандувач ЗСУ проінформував союзників про безпекову ситуацію навколо кордонів України.
Засідання на рівні головнокомандувачів та начальників генеральних штабів відбулося 3 січня.
Важливо НАТО вирішило прийняти Україну та Грузію, питання лише у термінах, – Столтенберг
Залужний у доповіді акцентував на тому, що Росія не змирилась із європейським вибором українського народу, а тому продовжує агресію проти України та нарощує свою військову присутність навколо кордону. Водночас генерал запевнив, що Збройні Сили разом з усією українською нацією готові діяти за будь-яких сценаріїв розвитку ситуації.
Під час свого виступу ознайомив учасників із поточною безпековою ситуацією навколо кордонів України, на тимчасово окупованих територіях та в районі проведення Операції Об'єднаних сил,
– повідомив Залужний.
Він також констатував, що загроза нового етапу збройної агресії Росії поряд з її ультиматумом Заходу вимагають комплексної та послідовної відповіді.
Залужний взяв участь у засіданні військового комітету НАТО / Фото Генерального штабу ЗСУ
"Переконаний, Збройні сили України стануть гідною й ефективною бойовою складовою союзних військ НАТО", – підкреслив головнокомандувач ЗСУ.
Валерій Залужний подякував урядам країн-партнерів за непохитну консолідовану підтримку нашої держави та дієву допомогу українському війську. Також у рамках візиту Головнокомандувач Збройних Сил України провів низку двосторонніх зустрічей.
Актуально У Росії почалася раптова перевірка боєготовності військ: промовисте відео
Війська Росії біля кордону України: головне
- Росія почала військові навчання зі стрільбами в прикордонних районах з Україною. Держава-агресорка залучила приблизно 3 тисячі військових і важку техніку.
- За словами Валерія Залужного, ЗСУ уважно стежать за діями ворога поблизу наших кордонів.
У Міноборони США висловилися про ситуацію поблизу України. Там наголосили, що концентрація російських військ біля кордонів залишається фактично незмінною.
- За даними іноземних засобів масової інформації, Путін вирішив посунути дату можливого вторгнення. Причиною такого рішення нібито стали погодні умови.
Росія може влаштувати провокації біля України: дивіться відео
Повний текст публікації Генерального штабу ЗСУ:
Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний взяв участь у засіданні Військового комітету НАТО на рівні головнокомандувачів НАТО у форматі з Україною. Залужний під час свого виступу ознайомив учасників із поточною безпековою ситуацією навколо кордонів України, на тимчасово окупованих територіях та в районі проведення ООС.
"Росія не змирилась із європейським вибором українського народу і продовжує агресію проти нас та нарощує свою військову присутність навколо нашого кордону", – акцентував Головнокомандувач Збройних сил України.
Він також запевнив, що ЗСУ разом з усім українським народом готові діяти за будь-яких сценаріїв розвитку ситуації. У своєму виступі Головнокомандувач Збройних сил України зосередив увагу на використанні державою-агресором інструментів гібридної війни, серед яких і газовий шантаж, і так звана міграційна криза, й інформаційна війна.
"Загроза нового етапу збройної агресії Росії поряд з її ультиматумом Заходу вимагають комплексної й консолідованої відповіді, що ґрунтується на непорушних цінностях демократичного світу", – наголосив генерал-лейтенант Валерій Залужний.