Гонщики-рекордсмени: на Київщині водій за тиждень порушив швидкісний режим 35 разів
У Патрульній поліції України щотижня розповідають про найбільших порушників швидкісного режиму, яких вловили камери автофіксації порушень. Так, один з водіїв зміг перевищити встановлену швидкість 35 разів за тиждень.
Про Антирекорди порушень швидкісного режиму за минулий тиждень з 27 липня до 2 серпня розповіла пресслужба Патрульної поліції України на своїй фейсбук-сторінці.
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Загалом камери автоматичної фіксації порушень за минулий тиждень "піймали" 155 автомобілістів, які рухалися зі швидкістю понад 170 кілометрів на годину.
Найбільшою швидкість була в автомобілів:
- Ауді А4, з номерами BH444*** – 218 кілометрів на годину на автодорозі М03 Київ – Харків – Довжанський, де дозволена швидкість – 110 кілометрів на годину.
- Mercedes-Benz E 200 4MATIC, з номерами AA111*** – 213 кілометрів на годину на Столичному шосе, де дозволена швидкість була 80 кілометрів на годину.
Найбільше за минулий тиждень швидкісний режим порушував автомобіль Mitsubishi Grandis з номерами BH062*** — 35 разів.
Перший місяць роботи камер автофіксації порушень: підсумки
- За місяць роботи системи автоматичної фіксації порушень ПДР винесли 398 тисяч 410 постанов про адмінправопорушення.
- Всього за 30 днів роботи системи на рахунки державного казначейства надійшли 31 мільйон 908 тисяч 746 гривень.
- Частина цих грошей піде на оплату послуг з доставки повідомлень Укрпоштою та на оплату друку постанов і правопорушень ЦПК "Україна".
- Гроші, що залишилися будуть зараховані в бюджет і спрямовані на поліпшення дорожньої інфраструктури та підвищення безпеки дорожнього руху.
Де запрацювали перші камери фіксації порушення / Інфографіка 24 каналу