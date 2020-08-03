Рекорд належить водію цього Mitsubishi Grandis / фото з фейсбук-сторінки Патрульної поліції України

У Патрульній поліції України щотижня розповідають про найбільших порушників швидкісного режиму, яких вловили камери автофіксації порушень. Так, один з водіїв зміг перевищити встановлену швидкість 35 разів за тиждень.