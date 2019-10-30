Гонтарева про скандал з Кварталом: Все, що відбувається в Україні, – це фашистська пропаганда
Колишня очільниця Нацбанку Валерія Гонтарева вважає, що кампанія проти неї триває вже не один день, а ведуть її нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський, олігарх Ігор Коломойський і заступник очільника АП часів Янукович юрист Андрій Портнов.
Коментуючи у ефірі "Радіо НВ" скандал з піснею "Горіла хата", яку заспівав "Квартал" про підпал її будинку, Гонтарева зауважила. Що все це відбуваєься вже не один день.
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"Якщо ми подивимося канал "1+1" та все, що робив Дубінський – всі загрози, які мені постійно надходять від Коломойського, Дубинського і Портнова, – ну це ж спланована акція. Тому для мене не дивно, що на каналі олігарха з'являється "95 Квартал", де ще зовсім нещодавно був наш президент. Для мене абсолютно очевидно, що це політика партії", – заявила Гонтарева.
На її переконання, схожі дії (дискредитація Гонтаревої – 24 канал) можна побачити й у парламенті, а телевізійний простір (скандальна пісня "Кварталу) – це продовження політики партії.
"Якщо ви послухаєте, що розповідає Дубінський про мій будинок – він розповідає, що я його сама спалила, водночас я "сама підірвала машину" мого сина, "кинулася під автомобіль" в Лондоні і, напевно, "зламала" ще двері, коли в мою квартиру прийшли з обшуком на наступний день після обшуку "Приватбанку", – зазначила вона.
Ексочільниця НБУ додає, все, що відбувається в Україні, – це "фашистська пропаганда".
Це уроки, які не вивчили, матеріальна частина фашистської пропаганди Геббельса: чим більше неймовірну брехню ти повториш сто разі, тим вона може ставати все більше й більше правдою,
– підкреслила колишня чиновниця.
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Раніше Валерія Гонтарева скандал з піснею "Горіла хата" називала "соромом", оскільки не можна так насміхатися над людським горем. Також вона наголошувала, що замовником номеру є Ігор Коломойський.
Підпал будинку Гонтаревої та інші напади: що треба знати
- Заміський дачний маєток родини Гонтаревих у селі Гореничі невідомі підпалили уночі проти 17 вересня. У цей час у будівлі нікого не було, тому ніхто не постраждав.
- Попри те, що Гонтарева проживає та працює зараз у Лондоні, першою про підпал повідомила саме вона. За словами ексголови НБУ, у дім кинули пляшку із запальною сумішшю. Також вона додала, що будівля згоріла дощенту. Підпал вона пов'язує з переслідуваннями проти неї.
- Перед цим, на початку вересня у Лондоні Гонтареву на пішохідному переході збив автомобіль. За деякий час колишня очільниця НБУ вже заявила, що машину її невістки та повної тезки спалили.
- Усі ці події відбуваються на тлі викликів Гонтаревої до ГПУ та ДБР, а також обшуків у її українських помешканнях. Гонтарева є підозрюваною у справі про легалізацію угрупованням олігарха Сергія Курченка грошей оточення президента-втікача Віктора Януковича.
"Горіла хата": відео скандального номеру "Кварталу"