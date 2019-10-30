Гонтарева про скандал з Кварталом: Все, що відбувається в Україні, – це фашистська пропаганда

Колишня очільниця Нацбанку Валерія Гонтарева вважає, що кампанія проти неї триває вже не один день, а ведуть її нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський, олігарх Ігор Коломойський і заступник очільника АП часів Янукович юрист Андрій Портнов.

Коментуючи у ефірі "Радіо НВ" скандал з піснею "Горіла хата", яку заспівав "Квартал" про підпал її будинку, Гонтарева зауважила. Що все це відбуваєься вже не один день.

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"Якщо ми подивимося канал "1+1" та все, що робив Дубінський – всі загрози, які мені постійно надходять від Коломойського, Дубинського і Портнова, – ну це ж спланована акція. Тому для мене не дивно, що на каналі олігарха з'являється "95 Квартал", де ще зовсім нещодавно був наш президент. Для мене абсолютно очевидно, що це політика партії", – заявила Гонтарева.

На її переконання, схожі дії (дискредитація Гонтаревої – 24 канал) можна побачити й у парламенті, а телевізійний простір (скандальна пісня "Кварталу) – це продовження політики партії.

"Якщо ви послухаєте, що розповідає Дубінський про мій будинок – він розповідає, що я його сама спалила, водночас я "сама підірвала машину" мого сина, "кинулася під автомобіль" в Лондоні і, напевно, "зламала" ще двері, коли в мою квартиру прийшли з обшуком на наступний день після обшуку "Приватбанку", – зазначила вона.

Ексочільниця НБУ додає, все, що відбувається в Україні, – це "фашистська пропаганда".

Це уроки, які не вивчили, матеріальна частина фашистської пропаганди Геббельса: чим більше неймовірну брехню ти повториш сто разі, тим вона може ставати все більше й більше правдою,

– підкреслила колишня чиновниця.

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Раніше Валерія Гонтарева скандал з піснею "Горіла хата" називала "соромом", оскільки не можна так насміхатися над людським горем. Також вона наголошувала, що замовником номеру є Ігор Коломойський.

Підпал будинку Гонтаревої та інші напади: що треба знати

Заміський дачний маєток родини Гонтаревих у селі Гореничі невідомі підпалили уночі проти 17 вересня. У цей час у будівлі нікого не було, тому ніхто не постраждав.

Попри те, що Гонтарева проживає та працює зараз у Лондоні, першою про підпал повідомила саме вона. За словами ексголови НБУ, у дім кинули пляшку із запальною сумішшю. Також вона додала, що будівля згоріла дощенту. Підпал вона пов'язує з переслідуваннями проти неї.

Перед цим, на початку вересня у Лондоні Гонтареву на пішохідному переході збив автомобіль. За деякий час колишня очільниця НБУ вже заявила, що машину її невістки та повної тезки спалили.

Усі ці події відбуваються на тлі викликів Гонтаревої до ГПУ та ДБР, а також обшуків у її українських помешканнях. Гонтарева є підозрюваною у справі про легалізацію угрупованням олігарха Сергія Курченка грошей оточення президента-втікача Віктора Януковича.

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