Горілка, каша і "колорадська" стрічка: як скандальний Добкін "дєнь пабєди" відзначав

Скандальний "ексрегіонал" Михайло Добкін знову "відзначився". Цього разу у День перемоги він похвалився фото з забороненою георгіївською стрічкою, з польовою кашею подякував "дєду за пабєду", а також покрасувався з прихильниками скандального блогера Анатолія Шарія.

Фото та відео з власного святкування дня, коли закінчилася найбільш кривава в історії людства війна, екснардеп опублікував у власному телеграмі, повідомляє 24 канал.

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Спершу все було цілком пристойно, і, здавалося, до маразму не дійде. Михайло Добкін написав привітання з Днем перемоги для шановних ветеранів і опублікував відео з покладання квітів до меморіалу Слави у Харкові.

Добкін покладає квіти до монументу Слави у Харкові: дивіться відео

Втім Михайло Добкін не був би Михайлом Добкіним, якби усе на цьому закінчилося. Далі він опублікував відео з прихильниками скандального Анатолія Шарія, які сигналять у своїх автівках з наліпками "яшарю" та червоними повітряними кульками.

Відпис до відео доволі лаконічний: "красавцы". Здається, колишній мер Харкова забув настанову свого друга Геннадія Кернеса про "Міша, тєбє так нікто дєнєг нє даст".

Михайло Добкін з прихильниками Шарія: дивіться відео

Та й на цьому наш герой не зупинився, адже після "зрєліщ" обов'язково має бути "хлєб". Його, щоправда, Добкін замінив на горілку та польову кашу.

Далі колишній "регіонал" опублікував відео, де він заявляє, що традиціям не зраджує, а далі за його вказівкою хтось підходить до столу і розливає горілку в чарки.

Тоді Михайло Добкін демонструє польову кашу, перемішує її, а потім він разом з ще двома людьми випивають по чарці горілки, дякуючи "дєду за пабєду".

Добкін, горілка і польова каша: дивіться відео

Що відомо про Михайла Добкіна: коротка біографія та курйози

Розквіт кар'єри Михайла Добкіна припав на період становлення "Партії регіонів". У цей час політик побув і мером Харкова, і головою Харківської ОДА, і у Верховній Раді потусувався.

Вперше до парламенту потрапив у 2002 році. Тоді пройшов по мажоритарному окрузі, а у Верховній Раді відзначився постійною зміною фракцій та груп. За 4-річну каденцію змінив таких аж 5, поки не прилаштувався у "Партії регіонів".

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У 2014 знову пройшов до парламенту з "Опозиційним блоком", а після виборів 2019 року залишився без роботи.

Крім того, "Допа", як його називають, неодноразово потрапляв у різноманітні скандали. Наприклад, у 2017 році він побажав смерті своєму колезі Мустафі Найємі, а у 2019 у прямому ефірі одного з телеканалів запропонував повісити Петра Порошенка, Андрія Парубія, Олександра Турчинова та Олега Тягнибока.

Втім чи не найпопулярніший скандал за участю Михайла Добкіна стався ще у далекому 2006 році. В Інтернеті опублікували ролик де, на підготовці до виборчої кампанії Геннадій Кернес підказує: "Міша, у тєбя скушноє ліцо. Тєбє нікто так дєнєг нє даст".

Сам ж Добкін закликає писати нормальні тексти для агітації. "Тєксти пішитє нармальниє. Пішитє хер*ю какуюта", – заявив тоді політик.

Скандал з Михайлом Добкіним та Геннадієм Кернесом: відео