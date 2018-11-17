05:04
17 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СНІГ В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. У РФ дітей відправляють на нари. Мостопад у Росії
      Вєсті Кремля
      21:35, 16 листопада
      Вєсті. UA. Міфічний цар Медведчук. Чому Добкін постійно плаче
      Вєсті.UA
      20:40, 16 листопада
      Як лікар перетворив Львівську обласну лікарню на прибутковий родинний бізнес: одіозні схеми
      ЦРУ
      09:00, 16 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Зрівнялівка
      Згадати все
      22:29, 16 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СНІГ В УКРАЇНІ

      Гороскоп на 17 листопада для всіх знаків зодіаку

      19 Читать новость на русском
      Гороскоп на 17 листопада для всіх знаків зодіаку
      Гороскоп на 17 листопада для всіх знаків зодіаку / 24 канал

      Гороскоп на 17 листопада для всіх знаків зодіаку передбачає вдалий день, щоб зайнятися пошуком пари. Енергії для любовних звершень сьогодні буде вдосталь. Читайте гороскоп на 17 листопада для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

      Не варто вирішувати важливі справи, за можливості займіться ними в інший день чи наступного тижня. Важливо приділити достатньо часу питанням здоров'я, бажано зайнятися спортом.  Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

      Читайте також: Гороскоп на тиждень 12-18 листопада 2018 для всіх знаків Зодіаку

      Гороскоп на 17 листопада для всіх знаків зодіаку

      Овен (21 березня – 20 квітня)

      Гороскоп на 10 листопада 2018
      Гороскоп на 17 листопада 2018 для Овна 

      День не надто сприятливий для Овнів, які займаються торгівлею – можливі неочікувані повороти у справах та виявлення підводних каменів. Тим, хто піде у банк, імовірно вдасться вирішити складне питання.

      Телець (21 квітня – 20 травня)

      Гороскоп на 10 листопада 2018
      Гороскоп на 17 листопада 2018 для Тельця

      Сьогодні варто розраховувати на дружню підтримку. Тим, хто задумав початок серйозних справ, як то ремонт чи нові контракти сприятиме вдача.

      Близнюки (21 травня – 21 червня)

      Гороскоп на 10 листопада 2018
      Гороскоп на 17 листопада 2018 для Близнюків

      Сьогодні варто проявляти активність та працювати над своїми цілями. Особливо тим, хто жадає збільшення прибутків та професійної реалізації.

      Рак (22 червня – 22 липня)

      Гороскоп на 10 листопада 2018
      Гороскоп на 17 листопада 2018 для Рака

      Сьогодні для Раків несприятливий день для початку чогось нового. Проте заняття вже звиклими для вас справами будуть вдаватися на ура. Енергії вистачить, щоб зробити більше, аніж задумали на початку!

      Лев (23 липня – 23 серпня)

      Гороскоп на 10 листопада 2018
      Гороскоп на 17 листопада 2018 для Лева

      Самотнім Левам сьогодні не надто рекомендовано відправлятися на пошуки партнера, але відпочинок у колі знайомих не завадить.

      Діва (24 серпня – 23 вересня)

      Гороскоп на 10 листопада 2018
      Гороскоп на 17 листопада 2018 для Діви

      Діви можуть сьогодні відчути на собі, що означає, коли тебе не розуміють. Імовірно, ваша працьовитість чи зайнятість справами стане причиною для конфліктів. А ви ж то старалися для всіх!

      Терези (24 вересня – 23 жовтня)

      Гороскоп на 10 листопада 2018
      Гороскоп на 17 листопада 2018 для Терезів

      Терезам астрологи радять сьогодні у всьому покладатися тільки на свою інтуїцію. Втім приступати до рішучих дій варто лише за стовідсоткової впевненості, а ще краще перенести відповідальні рішення на понеділок.

      Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

      Гороскоп на 5 листопада 2018
      Гороскоп на 17 листопада 2018 для Скорпіона

      Спокійно беріться до справ, сьогодні для вас головне – зберігати розум ясним, а серце відкритим. Скорпіонам сьогодні буде до снаги з усмішкою на устах впоратися з уроками, які приготувала доля. Життєвої мудрості для цього вам точно вистачить.

      Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

      Гороскоп на 10 листопада 2018
      Гороскоп на 17 листопада 2018 для Стрільця

      Стрільцям сьогодні можна сміливо братися за фізичні навантаження – як то спорт, роботу по дому чи будь-що інше. Витрачена енергія легко та швидко відновиться.

      Козеріг (22 грудня – 20 січня)

      Гороскоп на 10 листопада 2018
      Гороскоп на 17 листопада 2018 для Козерога

      Козерогам-водіям особливо пильними варто залишатися на дорозі та не порушувати правил. Те ж саме стосується і пішоходів – перебігати дорогу де попало не варто.

      Водолій (21 січня – 20 лютого)

      Гороскоп на 10 листопада 2018
      Гороскоп на 17 листопада 2018 для Водолія

      Постарайтеся не використовувати в спілкуванні тиск на співрозмовника. Уникайте і грубих жартів та цинізму. Сьогодні краще висловлювати більше позитивних думок, похвал та слів підтримки.

      Читайте також: Місячний календар стрижок на листопад 2018: дієві поради

      Риби (21 лютого – 20 березня)

      Гороскоп на 10 листопада 2018 для Риб
      Гороскоп на 17 листопада 2018 для Риб

      Рибам, які незадоволені собою, варто відпустити егоїстичні образи на самого себе та об’єктивно поставитися до себе. Постарайтеся менше займатися самокопанням та самоприниженням, а натомість візьміться за самоспоглядання і тверезо оцініть, що справді варто змінювати у вашій поведінці, а що – ні.

      Теги: Новини України LifeStyle Гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Ненавидит, но держит рядом: каким колоссальным влиянием обладает Мелания Трамп на своего мужа
      16 листопада , 23:00 Ненавидит, но держит рядом: каким колоссальным влиянием обладает Мелания Трамп на своего мужа
      Іван Яковина 769
      Головні новини 16 листопада: церковний скандал, нові погрози від РФ та зарплати українців
      16 листопада , 22:25 Головні новини 16 листопада: церковний скандал, нові погрози від РФ та зарплати українців
      3115
      Алкоголізм у 25 – чому стають заручниками оковитої
      16 листопада , 22:00 Алкоголізм у 25 – чому стають заручниками оковитої
      Блог Медіа 953
      Київ без заторів і маршруток: прості рецепти
      16 листопада , 20:30 Київ без заторів і маршруток: прості рецепти
      Артем Овдієнко 1542
      Українські міста у рейтингу найбрудніших міст світу: інфографіка
      16 листопада , 20:00 Українські міста у рейтингу найбрудніших міст світу: інфографіка
      Олена Булан 6598
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Порошенко все ж зустрівся з представниками УПЦ МП, – ЗМІ
      13 листопада , 21:48
      Кличко: Янукович і його уряд довели, що неспроможні працювати для людей
       23 лютого 2013 , 18:44
      Президент ФІФА допоміг топ-клубам уникнути санкцій за недотримання фінансового фейр-плей, – ЗМІ
       2 листопада , 21:33
      Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека розповів, чому "гірники" перемогли Динамо
       3 листопада , 19:30
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук