Готівковий курс валют 5 лютого: долар та євро суттєво впали

Курс гривні щодо євро та долара 5 лютого на готівковому ринку зміцнився більш ніж на 20 копійок.

Євро у вівторок купували по 30,92 грн, що аж на 27 копійок дешевше, ніж у понеділок, свідчать дані сайту finance.ua. Продавали європейську валюту по 31,39 грн (-21 копійка).

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Долар купували по 27,09 грн (на 22 копійки дешевше, ніж у понеділок), а продавали по 27,37 грн (-19 копійок).

За курсом валют від НБУ 5 лютого долар подешевшав ще на 15 копійок і коштував 27,42 грн. Євро втратив у ціні суттєвіше, 23 копійки і впав до 31,39 грн.

Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливається в районі позначки у 28 гривень.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати, втративши за півтора місяця понад 1 гривню у ціні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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