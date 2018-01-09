Готівковий курс валют 9 січня: долар після Різдва знову подорожчав

Курс гривні щодо євро та долара 9 січня на готівковому ринку рухався у протилежних напрямках – американська валюта продовжила рости в ціні, а от європейська – навпаки, подешевшала.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро дещо подешевшав: купували його на 4 копійки дешевше, аніж у минулу п'ятницю по 33,36 гривні, а продавали на 8 копійок дешевше – по 34 гривні.

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Долар у вівторок купували по 28,01 гривні (на 5 копійок дорожче, аніж наприкінці минулого тижня), а продавали – по 28,34 гривні (+ 2 копійки).

За курсом валют від НБУ 9 січня долар подорожчав на 19 копійок і коштував 28,20 гривні. Євро подорожчав на 18 копійок – до 33,97 гривні.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада до сьогодні долар упевнено росте.

Курс євро наприкінці червня різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле літо. Сьогодні ж євро перевищує позначку 33 грн – дорожче валюта коштувала лише в далекому лютому 2015 року.

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