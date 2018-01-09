01:18
10 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ОЛІМПІАДА-2018 ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Алкогольна методика Путіна. Літальний агент ФСБ
Вєсті Кремля
21:48, 9 січня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
20:08, 9 січня
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, 27 грудня 2017
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Новорічні традиції
Згадати все
23:39, 28 грудня 2017
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ОЛІМПІАДА-2018 ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Готівковий курс валют 9 січня: долар після Різдва знову подорожчав

19:45, 9 січня 625 Читать новость на русском
Готівковий курс валют 9 січня в Україні
Готівковий курс валют 9 січня в Україні / biz.nv.ua

Курс гривні щодо євро та долара 9 січня на готівковому ринку рухався у протилежних напрямках – американська валюта продовжила рости в ціні, а от європейська – навпаки, подешевшала.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро дещо подешевшав: купували його на 4 копійки дешевше, аніж у минулу п'ятницю по 33,36 гривні, а продавали на 8 копійок дешевше – по 34 гривні.

Читайте також: Коли найкраще купувати долари та яким буде курс гривні в 2018 році: прогнози та припущення

Долар у вівторок купували по 28,01 гривні (на 5 копійок дорожче, аніж наприкінці минулого тижня), а продавали – по 28,34 гривні (+ 2 копійки).

За курсом валют від НБУ 9 січня долар подорожчав на 19 копійок і коштував 28,20 гривні. Євро подорожчав на 18 копійок – до 33,97 гривні.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада до сьогодні долар упевнено росте.

Курс євро наприкінці червня різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле літо. Сьогодні ж євро перевищує позначку 33 грн – дорожче валюта коштувала лише в далекому лютому 2015 року.

Читайте також: Майбутнє біткойна в Україні: у Мін'юсті прояснили ситуацію

Теги: Новини України Долар-Гривня Долар Гривня євро Валюта Курси валют
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 9 січня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Головні новини 9 січня: суд над вбивцею Ноздровської та деталі смерті екс-зятя Тимошенко
9 січня, 22:17 Головні новини 9 січня: суд над вбивцею Ноздровської та деталі смерті екс-зятя Тимошенко
1113
Сирийская операция против РФ в Хмеймиме: укринцам стоит поучиться у сирийцев правильной войне
9 січня, 21:59 Сирийская операция против РФ в Хмеймиме: укринцам стоит поучиться у сирийцев правильной войне
Юрій Бутусов 3415
Спіймана риба, яку не годують, або Кому ж у Криму жити добре?
9 січня, 21:00 Спіймана риба, яку не годують, або Кому ж у Криму жити добре?
Борис Немировський 1357
Що приготувати на Старий Новий рік: рецепти смачних традиційних страв
9 січня, 20:01 Що приготувати на Старий Новий рік: рецепти смачних традиційних страв
Олена Булан 1160
Помер рок-музикант Шон Карр: що відомо про екс-зятя Тимошенко
9 січня, 19:43 Помер рок-музикант Шон Карр: що відомо про екс-зятя Тимошенко
Андрій Шляхтін 2165
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Водії Києва вимагають збільшення дозволеної швидкості
9 січня , 13:23
Проти Лукашенка протестували топлес у Києві
21 липня 2017 , 14:46
Президент України привітав дипломатів з нагоди сторіччя відомства
22 грудня 2017 , 19:32
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада 2017 , 15:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук