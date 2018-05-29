Готівковий курс валют 29 травня: євро обвалився ще більше

Курс гривні щодо євро 29 травня на готівковому ринку продовжує стрімко зміцнюватися. А от долар змінився не суттєво.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро після трьох вихідних купвали по 30,03 грн, що аж на 32 копійки дешевше, ніж у п'ятницю, а продавали по 30,62 грн (-24 копійки).

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Долар у вівторок купували по 25,87 грн (на 3 копійки дешевше порівняно з п'ятницею), а продавали по 26,12 грн (-2 копійки).

За курсом валют від НБУ 29 травня долар подорожчав на 4 копійки і коштував 26,14 грн. Євро натомість подешевшав – на 9 копійок, до 30,52 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада долар упевнено ріс, досягнувши піку в середині січня 2018-го (28,87 грн). Однак з 22 січня "зелений" почав дешевшати, опустившись до 26,65 гривні в середині лютого. Навесні 2018 найвища позначка, якої сягнув долар, становила 26,68 грн.

Курс євро наприкінці червня 2017-го різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле друге півріччя 2017 року та початок січня 2018-го, досягнувши пікової позначки 35,66 гривні. Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжує падіння. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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