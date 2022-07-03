В армії Білорусі не готові до наступу на Україну, – Вячорка

Питання ймовірності нападу з боку Білорусі є одним з найбільш обговорюваних. Цього тижня самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що доля білоруської армії вже вирішена.

Однак, слова диктатора не можна сприймати серйозно. Про це 24 каналу сказав білоруський журналіст Франак Вячорка.

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Усе, що каже Лукашенко, треба ділити на 5. Він в одному інтерв'ю дає декілька суперечливих тез. Він постійно генерує якісь вар'ятські заяви та коментарі, аби це обговорювали у пресі,

– сказав Вячорка.

Це не має сенсу

Журналіст переконаний, що будь-які заяви білоруського політика не мають сенсу. "Він не має ані легітимності, ані підтримки, ані часом права і можливості впливати на ситуацію", – вважає Вячорка.

Яким є морально-психологічний стан військових

Сприйняття вторгнення у представників Генштабу, солдатів та офіцерів середнього рівня, які приймають рішення на місцях, різне. Тож настрої у Мінську та війська, що перебуває на кордоні, сильно відрізняються. За словами журналіста, білоруси не готові заходити в Україну.

Вони не готові до цієї війни. Серед них є велика деморалізація. Вони не розуміють, навіщо їх втягують у цю війну,

– каже білоруський журналіст.

Він резюмував, що усі заяви Лукашенка сприймаються за жарт або вар'ятські думки шизофреніка.

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