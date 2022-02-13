"Готові до різних сценаріїв": Польща почала підготовку до прийому українських біженців

13 лютого 2022 , 16:19
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Джерело:

твітер Маріуша Камінського

У світі активно обговорюють наслідки можливого повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це може призвести до напливу біженців до Польщі.

Постає запитання, чи готова країна приймати біженців. Про це повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ Маріуш Камінський.

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Польща готується до різних сценаріїв

За його словами, Польща продовжує готуватися до різних сценаріїв на тлі ймовірної російської агресії.

Одним з них є дії воєводств, пов'язані з можливим напливом біженців з України, які через можливий конфлікт можуть шукати надійного притулку в нашій країні,
– наголосив Камінський.

Наприкінці січня 2022 року віцеміністр внутрішніх справ та адміністрації Мацєй Вонсік заявив, що в Польщі варто чекати до мільйона біженців з України. 

До речі! У Міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що не радять своїм громадянам їздити в нашу державу.

У Польщі вже шукають місця для біженців

Очільник Цеханува та секретар Асоціації польських міст Кшиштоф Косінський повідомив, що воєводства шукають місця для потенційних біженців.

Він зауважив, що в країні вже контактують з мерами. Владу попросили надати перелік об'єктів, де вони могли б знайти житло для біженця.

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Представники місцевої влади повинні заявити, скільки людей вони зможуть прийняти і які будуть витрати.

Про те, що двері Польщі відкриті для українських біженців заявляв і прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький. Однак він все ж надіється, що Росія не почне повномасштабну війну в Європі.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії.
Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Хто ще готовий прийняти біженців з України

  • Очільниця МВС Латвія Марія Голубєва повідомила, що в разі ескалації агресії Росії, країна готова прийняти до 10 тисяч українських біженців.
  • За її словами, відповідний план для прийняття біженців вже почали розробляти. Вона наголосила на підтримці нашої держави.
  • Про таку ж готовність повідомили і в Литві. Про це повідомила прем'єр-міністерка країни Інгріда Шимоніте.
  • Естонія матиме можливість прийняти до 2 тисячі біженців з України. Заходи допомоги українським громадянами розробляють і у США.
  • Однак глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що не розглядає подібного сценарію з біженцями.

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Повний текст публікації Камінського у твітері:

Очевидно, що через ситуацію в Україні ми готуємося до різних сценаріїв. Одним з них є дії воєводст, пов'язані з можливим напливом біженців з України, які через можливий конфлікт можуть шукати надійного притулку в нашій країні.

Автор: Анастасія Мигидюк