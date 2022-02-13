"Готові до різних сценаріїв": Польща почала підготовку до прийому українських біженців
Джерело:твітер Маріуша Камінського
У світі активно обговорюють наслідки можливого повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це може призвести до напливу біженців до Польщі.
Постає запитання, чи готова країна приймати біженців. Про це повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ Маріуш Камінський.
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Польща готується до різних сценаріїв
За його словами, Польща продовжує готуватися до різних сценаріїв на тлі ймовірної російської агресії.
Одним з них є дії воєводств, пов'язані з можливим напливом біженців з України, які через можливий конфлікт можуть шукати надійного притулку в нашій країні,
– наголосив Камінський.
Наприкінці січня 2022 року віцеміністр внутрішніх справ та адміністрації Мацєй Вонсік заявив, що в Польщі варто чекати до мільйона біженців з України.До речі! У Міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що не радять своїм громадянам їздити в нашу державу.
У Польщі вже шукають місця для біженців
Очільник Цеханува та секретар Асоціації польських міст Кшиштоф Косінський повідомив, що воєводства шукають місця для потенційних біженців.
Він зауважив, що в країні вже контактують з мерами. Владу попросили надати перелік об'єктів, де вони могли б знайти житло для біженця.
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Представники місцевої влади повинні заявити, скільки людей вони зможуть прийняти і які будуть витрати.
Про те, що двері Польщі відкриті для українських біженців заявляв і прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький. Однак він все ж надіється, що Росія не почне повномасштабну війну в Європі.Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії.
Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!
Хто ще готовий прийняти біженців з України
- Очільниця МВС Латвія Марія Голубєва повідомила, що в разі ескалації агресії Росії, країна готова прийняти до 10 тисяч українських біженців.
- За її словами, відповідний план для прийняття біженців вже почали розробляти. Вона наголосила на підтримці нашої держави.
- Про таку ж готовність повідомили і в Литві. Про це повідомила прем'єр-міністерка країни Інгріда Шимоніте.
- Естонія матиме можливість прийняти до 2 тисячі біженців з України. Заходи допомоги українським громадянами розробляють і у США.
- Однак глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що не розглядає подібного сценарію з біженцями.
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Повний текст публікації Камінського у твітері:
Очевидно, що через ситуацію в Україні ми готуємося до різних сценаріїв. Одним з них є дії воєводст, пов'язані з можливим напливом біженців з України, які через можливий конфлікт можуть шукати надійного притулку в нашій країні.