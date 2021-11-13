Готуємось до будь-якого сценарію, – МВС про ситуацію в Білорусі

Наразі для України немає прямої загрози з боку мігрантів в Білорусі. Проте слід готуватись до різних сценаріїв.

Проходять командно-штабні навчання поліції, Нацгвардії та прикордонників.Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

До теми Це штучна криза, автор якої Путін, а ціль – увесь Євросоюз, – Монастирський про мігрантів

Готові протистояти загрозі

Крім того, за 2 тижні відбудуться польові навчання загонів територіальної оборони та місцевих патріотів.

Тому ми готові до протистояння будь-якій загрозі,

– наголосив Монастирський.

Також міністр переконаний, що міграційна криза на польсько-білоруському кордоні – штучна. Монастирський наголосив, що її спровокував президент Росії Володимир Путін. При цьому ціль – це не тільки Польща, а весь Європейський Союз.

Що відбувається на кордоні