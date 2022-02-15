Говорити про масове захоплення передчасно, – Фролова сказала, де може відбутися ескалація

У Росії заявили про завершення низки військових навчань та часткове відведення військ від кордону України. Однак говорити про якусь деескалацію поки зарано.

Про це розповіла заступниця директора Центру оборонних стратегій Аліна Фролова в ефірі 24 каналу. Зважаючи на це, Україні розслаблятися точно не варто.

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За словами Фролової, необхідно пильно стежити, чи справді Росія відводить свої сили, адже рівень загрози є дуже високим, особливо на Сході України.

Наразі ми (Центр оборонних стратегій – 24 канал) вважаємо, що саме сценарій ескалації у зоні проведення Операції Об'єднаних сил є найбільш вірогідним. Аліна Фролова Заступниця директора Центру оборонних стратегій

Як розповіла Фролова, в уяві багатьох людей широкомасштабна ескалація має вигляд війни з танками, літаками та масовим бомбардуванням. Однак такий сценарій навряд чи можливий, тому що для цього у Росії точно недостатньо сил.

Однак операції можуть бути точковими. Наприклад, ескалація у зоні ООС, кібератаки та, можливо, якісь провокації з білоруського кордону.

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"Говорити про сценарій масового захоплення України або масової окупації й утримання цієї окупації, ми вважаємо, передчасно", – наголосила вона.

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність української держави та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

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