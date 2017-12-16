Говорять соціологічні дослідження: 10 висновків про справжні настрої в Україні у 2017 році

Результати загальнонаціональних опитувань громадської думки у 2017 році продемонстрували, що українське суспільство залишається надзвичайно поляризованим. До того ж, існує величезний розрив у сприйнятті між жителями різних областей країни і між представниками різних поколінь.

Аналітик організації Internews Ukraine Анна Кислицька у статті для Аtlantic Council наводить десять ключових висновків, які були зроблені після аналізу низки соціальних опитувань, проведених в Україні цього року.

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У першому із висновків автор пубілкації запитує, чи справді українці вважають себе європейцями, адже опитування фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва (ФДІ) продемонструвало у червні, що лише 38% українців вважають себе такими і тільки 57% українських громадян підтримують ідею вступу країни до Євросоюзу, йдеться у матеріалі.

Інше соціологічне дослідження, проведене у грудні 2016 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), засвідчило тезу про те, що українці симпатизують росіянам більше, аніж росіяни українцям. Так, майже 40% українців позитивно ставляться до Росії, і ця цифра залишалася незмінною протягом усього року. Натомість, за даними російського "Левада-центру", росіяни ставляться до українців менш прихильно: у 2016 році Україна займала друге місце у списку ворогів Росії, додає Кислицька.

Третій висновок полягає у тому, що думки жителів окупованих територій Донбасу змінюються. Згідно з результатами опитування, проведеного в липні 2017 року, 31% респондентів на території "ЛНР" та 36% осіб на території "ДНР" не підтримують ідею вступу України в ЄС, Митний союз чи інші альянси і блоки.

Але 27% жителів Луганської області все ще підтримують ідею вступу України в Митний союз, а в Донецькій області цю ідею підтримали 19% респондентів. 30% респондентів в Донецькій області підтримують вступ України в НАТО, а в Луганській області так відповіли лише 10%.

Тим часом п'ять років тому, згідно з результатами опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", ідею вступу України в НАТО підтримували менше 7% жителів Донбасу. У Донбасі рівень підтримки вступу України в НАТО виріс, проте він все одно набагато нижчий, ніж в інших областях країни,

– акцентує журналістка.

Тим часом ідея розгортання міжнародної миротворчої місії на Донбасі стає більш популярною, і зараз її підтримують 60% опитаних із тимчасово окупованих територій Донбасу.

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Четвертий висновок – приблизно половина вимушених переселенців із Донбасу хочуть повернутися додому. Це демонструє березневе опитування КМІС.

Більшість українських робітників-мігрантів мріють повернутися в Україну, пропрацювавши за кордоном. Таких осіб 65%, і це є п'ятим висновком в аналітичній статті Кислицької. Згідно з результатами дослідження, проведеного групою "Рейтинг" у вересні 2017 року, 61% українців висловили своє небажання виїжджати за кордон на постійне місце проживання. 35% респондентів відповіли, що вони хотіли б виїхати назавжди. Серед тих, хто готовий емігрувати, в основному молоді люди у віці від 18 до 35 років, зауважує автор статті.

Шостий висновок: безвізовий статус України в Євросоюзі зрозумілий не всім. Згідно з результатами дослідження, проведеного ФДІ у червні 2017 року, 35% опитаних нічого не знають про правила нового безвізового статусу, 50% відповіли, що їм дещо відомо, але вони спеціально не вивчали це питання, і тільки 14% добре розбираються в тому , як ця система працює. Закордонні паспорти є тільки у 34% українців, і тільки у 7% українців є біометричні паспорти, які необхідні для безвізового в'їзду в Шенгенську зону,

– зауважує Кислицька.

Сьомий висновок про те, що реформа охорони здоров'я для більшості українців – болюче питання, оскільки, зважаючи на результати дослідження групи "Рейтинг", 76% респондентів не задоволені або не повністю задоволені якістю медичного обслуговування в країні. Лише 31% респондентів підтримав реформу охорони здоров'я, 33% підтримують її частково, і 28% не підтримують її взагалі.

Восьмий висновок: 44% українців вважають корупцію найсерйознішою проблемою в Україні. На думку респондінтів, опитаних ФДІ, найбільш корумпованими є медичні установи (82%), парламент (82%), суди (82%), уряд (75%), прокуратура (75%) і політичні партії (74%).

Однак найбільше українці довіряють волонтерським організаціям, про що свідчить дослідження, проведене в жовтні 2017 року Центром Разумкова. Так, 67% українцям довіряють волонтерам, 64% респондентів – церкві, 57% – українській армії. Натомість 81% респондентів не довіряють парламенту і державним чиновникам,

– пише журналістка про дев'ятий висновок, який можна зробити зі статистичних даних.

І нарешті останній, десятий підсумок, який робить Кислицька, стосується молодого покоління, яке прагне викорінення корупції і вступу України в ЄС. Згідно з результатами опитування під назвою "Молодь України-2017", проведеного центром "Нова Європа", 74% молодих українців відчувають глибоку недовіру до політичних лідерів країни. 70% відповіли, що їхня головна вимога до уряду – викорінити корупцію і злочинність. Одними з головних вимог молоді також стали економічний розвиток (68%) і зниження рівня безробіття (66%). Ідею ж вступу України до ЄС підтримує 60% респондентів, зауважує журналістка.

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