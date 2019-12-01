Перекази заробітчан та спекуляція: від чого залежить стабільність гривні
Андрій Новак назвав причини падіння долару й зміцнення гривні. Експерт у коментарі 24 каналу пояснив об’єктивну економічну ситуацію.
Не дивлячись на зростаюче негативне сальдо торгівлі, яке на сьогодні складає мінус 7 мільярдів доларів чи навіть більше, його з запасом перекривають прямі валютні потоки в Україну. Повідомив економіст й автор книги "Як підняти українську економіку" Андрій Новак.
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Зростають у великих темпах закордонні перекази від українських заробітчан. До цього ще додався потік валюти від нерезидентів (іноземців – Прим. 24), які міняють долари на гривні й купують за ці гроші українські цінні папери,
– зазначає Новак.
Осідання капіталу відбувається в очікуванні великої приватизації, відкриття ринку землі, концесійних проектів та інших інвестиційних цілей.
Але працює й спекулятивний напрям на зниження курсу твердих валют та зміцнення гривні, каже Андрій Новак.
На цьому ринку грають серйозні гравці, які хочуть задешево купити валюту, а потім після "просадки" гривні заробити на цьому,
– наголосив експерт.
Ці фактори дають ефект зміцнення гривні на фоні негативної економічної ситуації в країні загалом.
Курс долара у 2020 році буде на рівні 27 гривень за долар. Такий курс валют затвердила Верховна Рада у законі про державний бюджет України на 2020 рік.
Основні фактори, що впливають на курс гривні у 2019 році (за інформацією НБУ):
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Сприятлива ситуація на зовнішніх ринках стабілізує курс української національної валюти.
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З українського валютного ринку зникає явище сезонності, яке раніше значно коливало курс гривні.
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Українці почали надавати перевагу депозитам у гривні під 15% річних.
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Позитивний чинник – закордонні інвестиції. У 2019 році іноземці придбали облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму понад 6 мільярдів гривень.