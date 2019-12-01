Перекази заробітчан та спекуляція: від чого залежить стабільність гривні

Андрій Новак назвав причини падіння долару й зміцнення гривні. Експерт у коментарі 24 каналу пояснив об’єктивну економічну ситуацію.

Не дивлячись на зростаюче негативне сальдо торгівлі, яке на сьогодні складає мінус 7 мільярдів доларів чи навіть більше, його з запасом перекривають прямі валютні потоки в Україну. Повідомив економіст й автор книги "Як підняти українську економіку" Андрій Новак.

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Зростають у великих темпах закордонні перекази від українських заробітчан. До цього ще додався потік валюти від нерезидентів (іноземців – Прим. 24), які міняють долари на гривні й купують за ці гроші українські цінні папери,

– зазначає Новак.

Осідання капіталу відбувається в очікуванні великої приватизації, відкриття ринку землі, концесійних проектів та інших інвестиційних цілей.

Але працює й спекулятивний напрям на зниження курсу твердих валют та зміцнення гривні, каже Андрій Новак.

На цьому ринку грають серйозні гравці, які хочуть задешево купити валюту, а потім після "просадки" гривні заробити на цьому,

– наголосив експерт.

Ці фактори дають ефект зміцнення гривні на фоні негативної економічної ситуації в країні загалом.

Курс долара у 2020 році буде на рівні 27 гривень за долар. Такий курс валют затвердила Верховна Рада у законі про державний бюджет України на 2020 рік.

Основні фактори, що впливають на курс гривні у 2019 році (за інформацією НБУ):