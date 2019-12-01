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      ЄВРО-2020 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Перекази заробітчан та спекуляція: від чого залежить стабільність гривні

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      Андрій Новак / Главред

      Андрій Новак назвав причини падіння долару й зміцнення гривні. Експерт у коментарі 24 каналу пояснив об’єктивну економічну ситуацію.

      Не дивлячись на зростаюче негативне сальдо торгівлі, яке на сьогодні складає мінус 7 мільярдів доларів чи навіть більше, його з запасом перекривають прямі валютні потоки в Україну. Повідомив економіст й автор книги "Як підняти українську економіку" Андрій Новак.

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      Зростають у великих темпах закордонні перекази від українських заробітчан. До цього ще додався потік валюти від нерезидентів (іноземців – Прим. 24), які міняють долари на гривні й купують за ці гроші українські цінні папери,
      – зазначає Новак.

      Осідання капіталу відбувається в очікуванні великої приватизації, відкриття ринку землі, концесійних проектів та інших інвестиційних цілей.

      Але працює й спекулятивний напрям на зниження курсу твердих валют та зміцнення гривні, каже Андрій Новак.

      На цьому ринку грають серйозні гравці, які хочуть задешево купити валюту, а потім після "просадки" гривні заробити на цьому,
      – наголосив експерт.

      Ці фактори дають ефект зміцнення гривні на фоні негативної економічної ситуації в країні загалом.

      Курс долара у 2020 році буде на рівні 27 гривень за долар. Такий курс валют затвердила Верховна Рада у законі про державний бюджет України на 2020 рік.

      Основні фактори, що впливають на курс гривні у 2019 році (за інформацією НБУ):

      • Сприятлива ситуація на зовнішніх ринках стабілізує курс української національної валюти. 

      • З українського валютного ринку зникає явище сезонності, яке раніше значно коливало курс гривні.

      • Українці почали надавати перевагу депозитам у гривні під 15% річних.

      • Позитивний чинник – закордонні інвестиції. У 2019 році іноземці придбали облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму понад 6 мільярдів гривень.

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      Автор: Ярослав Голобородько
      Теги: Курси валют Андрій Новак
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