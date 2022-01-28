Гроші, Росія, нормандський формат: у США розповіли про теми розмови Байдена й Зеленського

Джо Байден та Володимир Зеленський поговорили телефоном 27 січня. Розмова президентів США та України саме цього дня була несподіваною – анонсували її тільки за декілька годин.

Наразі маємо реакцію на спілкування глав держав обох сторін. Україна зробила акцент на військовій та фінансовій допомозі з боку США. Білий дім – на мінських домовленостях та нормандському форматі.

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У США після розмови Байдена й Зеленського акцентували на дипломатії

Білий дім на офіційному сайті за підсумками розмови Джо Байдена та Володимира Зеленського повідомив про таке:

Сполучені Штати Америки, союзники й партнери готові рішуче відповісти на подальше вторгнення Росії в Україну, якщо таке станеться, і підтримують суверенітет України.

на подальше вторгнення Росії в Україну, якщо таке станеться, і підтримують суверенітет України. США за 2021 рік дали Україні понад пів мільярда доларів, і тепер вивчають можливість надати додаткову підтримку економіці в умовах тиску, спричиненого військами Росії біля кордонів.

підтримку економіці в умовах тиску, спричиненого військами Росії біля кордонів. Попри від’їзд членів родин співробітників посольства США у Києві, сама установа відкрита й повністю функціонує.

Окремо у Білому домі наголосили, що:

"Лідери обговорили скоординовані дипломатичні зусилля щодо європейської безпеки".

зусилля щодо європейської безпеки". І Джо Байден при цьому "висловив підтримку зусиллям у нормандському форматі" та "просуванню імплементації мінських домовленостей".

Зауважимо, обидва – мінський та норманський – формати перемовин по Донбасу безпосередньої участі США не передбачають.

Нагадаємо, якою була реакція української сторони на розмову президентів

На сайті Офісу Президента детальнішого тлумачення змісту та значення нової розмови лідерів США та України наразі не було. А проте:

Президент України Володимир Зеленський у твітері коротко написав, що поговорив телефоном із президентом США Джо Байденом.

телефоном із президентом США Джо Байденом. Розмова при цьому була тривалою , говорили про поточні дипломатичні зусилля з деескалації та узгоджували ​спільні дії на майбутнє.

, говорили про поточні дипломатичні зусилля з деескалації та узгоджували ​спільні дії на майбутнє. Окремо Зеленський подякував Байдену за військову підтримку та акцентував на темі можливої фінансової підтримки України з боку США.

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