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      "Нафтогаз" знизив ціну на газ з 1 травня, – Гройсман

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      Володимир Гройсман
      Володимир Гройсман / Getty Images

      Український прем'єр Володимир Гройсман наголосив, що пропонував українському уряду звільнити голову правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, якщо той не знизить тарифи на газ, і "Нафтогаз" цей ультиматум почув.

      Про це він заявив на засіданні Кабінету міністрів. 

      Читайте також: У команді Зеленського вимагають знизити ціни на газ з 1 травня

      На минулому засіданні уряду я сказав, якщо "Нафтогаз" не зменшить ціну на газ, виходячи з того, що ринкова ціна знизилась, то я запропоную українському уряду звільнити голову правління "Нафтогазу". У понеділок, 22 квітня, "Нафтогаз" заявив, що вони зменшують з 1 травня ціну на 300 гривень на 1 тисячу кубічних метрів. Я думаю, ще це не останнє зниження,
      – підкреслив Гройсман.

      За словами очільника Кабміну, вони й надалі будуть дивитися, як "Нафтогаз" відкрито діє щодо українських громадян.

      "Перша епопея у нас була з контрактом (Уряд не хотів продовжувати контракт із головою "Нафтогазу" Андрієм Коболєвим – 24 канал). Друга епопея була з цінами на газ. Хочу ще раз наголосити, третього разу не буде. Якщо менеджмент "Нафтогазу" не зрозуміє, що їх найняла держава, аби вони ефективно керували компанією, то пояснення буде тільки таким – зміна менеджменту "Нафтогазу". Оскільки вони виконали поставлені урядом завдання, то ми це питання знімаємо з порядку денного", – додав Гройсман.

      Раніше у "Нафтогазі" заявляли, що вони не зможуть виконати постанову Кабміну про зниження ціни на газ для населення. Тому, з 1 травня вартість газу для побутових споживачів зросте й становитиме близько 9,7-9,8 гривні за кубометр. У зв'язку з цим Володимир Гройсман поставив ультиматум очільнику компанії Андрію Коболєву – якщо він не знизить вартість газу до 24 квітня, то може забути про свою посаду.

      У підсумку "Нафтогаз" все ж погодився на умови Кабінету міністрів щодо врегулювання ціни на газ. Відтак, з 1 травня населення України платитиме за газ менше – 8,25 гривень за кубометр. Водночас узгоджений між Кабміном і "Нафтогазом" механізм дозволяє не тільки уникнути підвищення вартості газу, а й зменшити ціну.

      як розгортається ситуація навколо тарифів на газ:
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      Теги: Новини політики Новини України Газ Тарифи на газ Ринок газу Тарифи Нафтогаз Володимир Гройсман
      Джерело: 24 канал
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