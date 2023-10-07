"Російська ракета пошматувала людей": тіла 4 жертв у Грозі досі не вдалося ідентифікувати

Вдень 5 жовтня російські військові завдали ракетного удару по магазину та кафе у селі Гроза на Харківщині. Внаслідок теракту загинули 52 людини. Тіла чотирьох жертв досі не вдалося ідентифікувати.

Про це повідомив начальник слідчого управління поліції у Харківській області. Наразі ідентифікували тіла 48 загиблих.

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Ідентифікація тіл загиблих триває

Чотири тіла жертв терористичного удару росіян ще не ідентифікували.

Сергій Болвінов зазначив, що фахівці продовжують роботу. Уже відібрали та опрацювали зразки ДНК 16 родичів. Ще 79 зразків з невпізнаних тіл та фрагментів останків проганяють через ДНК-комплекс "АNDE".

Російська ракета пошматувала людей так, що криміналісти та слідчі мають десятки таких фрагментів – ретельно працюють з кожним, збираючи загиблих буквально по шматочках,

– підкреслив начальник слідчого управління.

висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих.

На місці удару знайшли ще фрагменти тіла