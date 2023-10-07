"Російська ракета пошматувала людей": тіла 4 жертв у Грозі досі не вдалося ідентифікувати
Джерело:Сергій Болвінов
Вдень 5 жовтня російські військові завдали ракетного удару по магазину та кафе у селі Гроза на Харківщині. Внаслідок теракту загинули 52 людини. Тіла чотирьох жертв досі не вдалося ідентифікувати.
Про це повідомив начальник слідчого управління поліції у Харківській області. Наразі ідентифікували тіла 48 загиблих.
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Ідентифікація тіл загиблих триває
Чотири тіла жертв терористичного удару росіян ще не ідентифікували.
Сергій Болвінов зазначив, що фахівці продовжують роботу. Уже відібрали та опрацювали зразки ДНК 16 родичів. Ще 79 зразків з невпізнаних тіл та фрагментів останків проганяють через ДНК-комплекс "АNDE".
Російська ракета пошматувала людей так, що криміналісти та слідчі мають десятки таких фрагментів – ретельно працюють з кожним, збираючи загиблих буквально по шматочках,
– підкреслив начальник слідчого управління.
На місці удару знайшли ще фрагменти тіла
- Балістичною ракетою "Іскандер" російські терористи вдарили по магазину та кафе, де проводили поминки за загиблих Героєм.
- У маленькому селі Гроза проживало всього 300 людей. Тепер у кожному будинку стоятиме труна. А в деяких кілька.
- 6 жовтня очільник Харківської ОВА повідомив, що кількість жертв може зрости. На місці обстрілу знайшли фрагменти тіла. Триває ідентифікація.
- Україні вже відомо, звідки запустили ракету російські загарбники.