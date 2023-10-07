У Грозі поховали подружжя, що загинуло через російський удар по кафе-магазину

Російські терористи вдарили по Грозі, вбивши понад 50 людей. У селі відбулося перше поховання.

Поховали подружжя. Про це розповів перший заступник голови Куп'янської РВА Андрій Конашевич.

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У Грозі поховали подружжя

Конашевич розповів про перші поховання жертв терористичного акту в селі Гроза.

В селі Гроза відбуваються поховання подружжя, що загинуло 5 жовтня в наслідок удару ракетою по будівлі, де проходили поминальні заходи мирних мешканців. Світла памʼять! Щирі співчуття рідним та близьким загиблих,

– написав посадовець.



Відбулося перше поховання / Фото Андрія Конашевича

Варто зауважити, що в населеному пункті проживали близько 330 людей. Тож від рук окупантів загинув кожний шостий житель Грози.

Місцеві розповіли журналістам крізь сльози, що тепер у кожному будинку стоятиме труна – десь одна, а десь п'ять.



У Грозі поховали подружжя / Фото Андрія Конашевича

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