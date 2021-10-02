Грузинський дипломат прибуде у МЗС України через затримання Саакашвілі: у Тбілісі підтвердили
Джерело:Imedinews
Міністерство закордонних справ Грузії підтвердило виклик тимчасового повіреного до закордонного відомства України. Від дипломата очікують пояснень щодо затримання Міхаіла Саакашвілі.
Видання оприлюднило коментар представника МЗС Грузії, який зазначив, що грузинський тимчасовий повірений прибуде в українське міністерство.
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Грузія підтвердила візит їхнього дипломата до МЗС України
Дипломат посольства проведе зустріч, він обміняється з українською стороною інформацією про арешт Міхеіла Саакашвілі, який є громадянином України, відповідно до встановлених правил,
– зазначили у грузинському міністерстві.
Нагадаємо, 1 жовтня речник закордонного відомства України Олег Ніколенко у коментарі 24 каналу підтвердив, що грузинського дипломата запросили до міністерства для надання роз'яснень. Зустріч з тимчасово повіреним Грузії в Україні відбудеться 2 жовтня.
Затримання Саакашвілі у Грузії: коротко
- Міхеіла Саакашвілі затримали 1 жовтня у Грузії. У цей день політик тільки в'їхав на територію країни, проте його ще раніше заочно засудили до 6 років ув'язнення.
- Грузинські прокурори заявили, що українське громадянство не допоможе Саакашвілі повернутися до України. Адже злочини, у яких його звинувачують, він скоїв на грузинській території.
- Водночас президентка Саломе Зурабішвілі виступила з категоричною заявою, запевнивши, що ніколи не помилує політика.
- Володимир Зеленський відреагував на ситуацію стурбованістю.