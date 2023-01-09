Грузія – прихований союзник Росії, – політолог про відмову передати Україні комплекси "Бук"

Грузія відповіла відмовою передати Україні ЗРК "Бук" як військову допомогу. Київ продав їх Тбілісі у 2008 році, нібито, за зниженою ціною, щоб допомогти країні. Тепер ми просили "Буки" назад, якщо вони Грузії не потрібні, але нам не віддали.

Грузія перебуває на боці країни-агресорки, попри те, що вони відверто не хочуть це визнавати, бо усвідомлюють наслідки для себе. Про це 24 Каналу розповів політолог Валентин Гладких.

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На його думку, треба розділяти грузинський народ і грузинську державу та її уряд.

Якщо Білорусь є неприхованим союзником Росії, то держава Грузія, на превеликий жаль, є прихованим або латентним її союзником,

– вважає політолог.

Він зазначив, що через Грузію відбувається дуже багато оборудок з Росією – в плані паралельного імпорту, перераховуються гроші.

"Звертаю увагу, що досі в Україні можна отримати грошові перекази з Росії. Це робиться через банки третіх країн, зокрема через грузинські", – наголосив Гладких.

Грузинське суспільство підтримує Україну, але є питання

На думку політолога, грузинське суспільство також є амбівалентним. На демонстративному рівні вони підтримують Україну і мають проукраїнські настрої.

Але це не заважає їм приймати російських втікачів від мобілізації, здавати їм квартири, працювати на їхніх фірмах, допомагати росіянам прокручувати ті самі оборудки з фінансовими транзакціями,

– підкреслив він.

За його словами, у нас часто мовлять про те, що державу треба відрізняти від суспільства. Але, якщо держава не влаштовує суспільство, то воно повинно це демонструвати. Якщо ж цього не відбувається, це означає, що в країні – репресивний політичний режим, який унеможливлює протести. Або суспільство цілком задоволено державою і її позицією.

"Виходячи з цього можна зробити висновок, що грузинське суспільство більш-менш погоджується з позицією, яку має сьогодні грузинський уряд щодо війни в Україні", – наголосив він.

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Неприємна пляма на стосунках України та Грузії

Гладких згадав, що коли росіяни напали на Грузію у 2008 році в Україні також було неоднозначне сприйняття цього конфлікту.

Ми повинні це теж чесно визнати, щоб не було так, що всі грузини "недолугі і неправильні", а ми "білі й пухнасті". Але треба визнати, що Грузія сьогодні належить до тих держав, які негласно підтримують Росію,

– зазначив він.

За його словами, люди помиляються, але за помилки все одно потрібно відповідати. І якщо через це виникають якісь наслідки, то цю провину треба спокутувати.

"Це буде дуже неприємна пляма на історії грузинсько-українських стосунків", – вважає Валентин Гладких.

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