Щонайменше 50 "Калібрів" уже завантажено: Росія може завдати нового масованого удару
Джерело:"Апостроф"
Ворожа армія наразі не здатна активно діяти в акваторії Чорного моря. Водночас Росія не відмовляється від завдання масованих ракетних ударів по Україні та має 50 "Калібрів" напоготові.
Російські війська контролюють лише частину Чорного моря та шукають нові можливості для виведення кораблів. Про це розповіла спікерка Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.
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За її словами, у ворога залишаються ракетоносії із завантаженими ракетами – ці "Калібри" Росія може використати для нового масованого удару.
Попри те, що росіяни не можуть активно діяти в акваторії Чорного моря, але в базах у них все одно стоять уже завантажені "Калібрами" ракетоносії. Небезпека залишається високою. Завантажено 50 ракет, – наголосила Гуменюк.
Вона додала, що ймовірність удару залишається, навіть якщо ракетоносії заведені в пункт базування, а не перебувають на бойовому чергуванні або на пускових рубіжах.
Протягом останнього місяця ворог вдвічі виводив ракетоносії на бойове чергування – це відбувалось перед масованими ракетними атаками.
Гуменюк зауважила, що загальна кількість ракетоносіїв росіян становить 9 одиниць, "включно з надводними і підводними кораблями".
Масовані обстріли України: що відомо
- Представник ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький розповів, що Росія має приблизно 950 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня з дальністю польоту понад 350 кілометрів. В українській розвідці прогнозують, що росіяни зможуть провести ще кілька масованих атак, а далі будуть змушені знову взяти деяку паузу для накопичення ракет та "Шахедів".
- Очільник ГУР МО Кирило Буданов повідомив, що окупанти старанно накопичували запаси ракет "Калібр". Він наголосив, що ці ракети наразі абсолютно готові до застосування. Якщо раніше ворог не запускав "Калібри", то робив це через те, що вони менш ефективні, ніж ракети Х-101. Найближчим часом росіяни можуть застосувати "Калібри", бо запаси ракет Х-101 значно скоротилися.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш розповів, що "Калібри" є досить точними, а також мають високу дальність, здатну покривати майже всю територію України. Водночас підрозділи нашої ППО неодноразово збивали "Калібри" і нерідко робили це на 100%. Однак для відбиття масованої атаки потрібна велика кількість засобів ППО.