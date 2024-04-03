Щонайменше 50 "Калібрів" уже завантажено: Росія може завдати нового масованого удару

Ворожа армія наразі не здатна активно діяти в акваторії Чорного моря. Водночас Росія не відмовляється від завдання масованих ракетних ударів по Україні та має 50 "Калібрів" напоготові.

Російські війська контролюють лише частину Чорного моря та шукають нові можливості для виведення кораблів. Про це розповіла спікерка Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

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За її словами, у ворога залишаються ракетоносії із завантаженими ракетами – ці "Калібри" Росія може використати для нового масованого удару.

Попри те, що росіяни не можуть активно діяти в акваторії Чорного моря, але в базах у них все одно стоять уже завантажені "Калібрами" ракетоносії. Небезпека залишається високою. Завантажено 50 ракет, – наголосила Гуменюк.

Вона додала, що ймовірність удару залишається, навіть якщо ракетоносії заведені в пункт базування, а не перебувають на бойовому чергуванні або на пускових рубіжах.

Протягом останнього місяця ворог вдвічі виводив ракетоносії на бойове чергування – це відбувалось перед масованими ракетними атаками.

Гуменюк зауважила, що загальна кількість ракетоносіїв росіян становить 9 одиниць, "включно з надводними і підводними кораблями".

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