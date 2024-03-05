У ГУР офіційно підтвердили знищення корабля "Сергій Котов": деталі спецоперації

Телеграм-канали почали поширювати інформацію про ураження російського корабля "Сергій Котов" в акваторії Чорного моря. Згодом це підтвердили в українській розвідці.

Власне, ніч проти 5 березня знаменувалася атакою по цьому судну окупантів. У Головному управлінні розвідки повідомляють, що завдали удару по кораблю морськими дронами.

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Атака на корабель "Сергій Котов"

Як зазначають у розвідці, до операції причетний спеціальний підрозділ Group 13. Саме він завдав удару по кораблю "Сергій Котов" морськими дронами Magura V5.

Знищено ворожий корабель "Сергій Котов". У ніч з 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ ГУР МО України Group 13 атакував патрульний корабель Чорноморського флоту Росії,

– йдеться у повідомленні.

У ГУР додають, що корабель проєкту 22160 "Сергій Котов" зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів. Сталося це в територіальних водах України, а саме – в районі Керченської протоки, яку тимчасово контролюють російські окупанти.

Де розташована Керченська протока: дивіться на карті від Google maps

Важливо, що після окупації Криму у 2014 році росіяни звели через Керченську протоку Кримський міст. Після серії вибухів у ніч проти 5 березня незаконно побудовано переправу довелось "тимчасово перекрити".

Вартість потопленого російського корабля "Сергій Котов" становить близько 65 мільйонів доларів.

У ГУР Міноборони України уточнюють, що ця операція була б неможливою без залучення Військово-морських Сил та Міністерства цифрової трансформації. Власне, у лютому 2024 року очільник Мінцифри Михайло Федоров анонсував покращення для дронів Magura.

"Ми не можемо показати, але є човен, що є певною платформою і який готується до нових застосувань з новими сюрпризами", – коментував тоді він, стверджуючи, що слід очікувати "нового технологічного стрибка" в розробці відповідного безекіпажного катера.

Момент ураження морськими дронами корабля "Сергій Котов": дивіться відео з телеграм-каналів

Згадаємо, що морські дрони Magura використовували також для ураження таких кораблів російських окупантів:

розвідувальний корабель "Іван Хурс" – 24 травня 2023 року;

корабель проєкту 22160 "Сергій Котов" – 1 серпня 2023 року;

російський ракетний катер "Івановєц" – 1 лютого 2024 року;

великий десантний корабель "Цезар Куніков" – 14 лютого 2024 року.

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Отже, можна підсумувати, що "Сергій Котов" під прицілом уже не вперше. Однак, схоже, що цього разу він безповоротно пішов на морське дно – більше полювати на корабель українські дрони не будуть.