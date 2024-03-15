Скільки танків "Армата" має Росія та який їхній стан: у ГУР пояснили спроможності ворога
Джерело:АрміяInform
У Кремлі неодноразово вихвалялися своїми "новими та ефективними" танками "Армата". Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило інформацію про стан та кількість таких броньованих бойових машин у росіян.
Згідно з даними ГУР, наразі кількість виготовлених танків "Армата" становить близько 20 одиниць. Водночас в управлінні додали, що це лише дослідна партія.
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Хочуть збільшити виробництво
Повідомляється, що станом на кінець 2023 року, за даними української розвідки, танк "Армата" так і не пройшов державних випробувань у країні-агресорці. Бойову машину так і не прийняли на озброєння збройних сил Росії.
Водночас у ГУР зазначили, що вже у 2024 році росіяни планують виготовити 29 танків "Армата".
Але найбільш ймовірно, що цей план не буде виконано. Так, у 2023 році із запланованих 29 одиниць не було виготовлено жодного танка,
– запевняють у розвідці.
До того ж у ГУР повідомили, що інформації стосовно участі танків "Армата" у бойових діях в Україні наразі немає.
Москва відмовляється направляти на фронт в Україні свої новітні танки
- 4 березня у Росії офіційно визнали, що ця зброя не з'явиться у війні проти України. Генеральний директор держкорпорації "Ростех" Сєрґєй Чємєзов заявив, що "Армата" загалом дорогувата. За його словами, за своїм функціоналом, вона, звісно, набагато перевершує наявні танки, але занадто дорога, тому її зараз армія навряд чи буде використовувати.
- Тобто окупантам бракує коштів на оборонно-промисловий комплекс, а диво-танк виявився нікому не потрібним. Час від часу пропаганда твердить, що "Армата" вбиває українців, але це відбувається в тій же паралельній реальності, де росіяни збивають ще не поставлені F-16.
- За даними британської розвідки, Кремль відмовляється направляти на фронт в Україні свої новітні танки "Армата" через побоювання репутаційної шкоди від майбутніх втрат. Також це пояснюється недостатньою кількістю танків "Армата" на озброєнні російської армії.
- Головний редактор Defence Express Олег Катков розповів, що це було офіційним визначенням, що "Армата" залишиться парадним танком. Вочевидь, про це було відомо ще у 2018 році. За його словами, якщо зняти з танка китайську фарбу, то навіть вдасться побачити напис "зроблено в СРСР".
- Військовий експерт Роман Світан вважає, що окупанти виробляють дорогі танки на експорт, а на зароблені гроші виготовляють дешевші для свого війська. Проблема росіян у тому, що ніхто не захотів купувати Т-14 "Армата". Тому вони відмовилися від цього танку. Це логічний крок з огляду економіки та у військовій сфері також.