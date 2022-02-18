Гуртуйтеся, – Галушкін звернувся до українців, які хочуть вступити в добровольчі формування ТрО

Десятки лідерів готові формувати добровольчі формування територіальних громад. Вони звертаються до головнокомандувача Сил тероборони ЗСУ Юрія Галушкіна.

Мовиться про те, що згідно із законом про основи нацспротиву, командувач сил тероборони повинен визначити, де, в якій кількості і для виконання яких завдань потрібно сформувати добровольчі формування. Про це Галушкін розповів в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі.

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За його словами, в Україні потрібно сформувати дуже багато добровольчих формувань. Однак для того, щоб зрозуміти, скільки, де і для чого, треба провести кризове планування.

Коли почнуть формувати добровольчі формування

Його варто організувати для того, щоб зрозуміти, які завдання повинні виконувати Нацгвардія, сили ТрО тощо та які завдання важко буде виконати своїми силами. Щойно закінчать кризове планування, то приступлять до формування добровольчих формувань.

Шановні наші українці, ті люди, які готові стати добровольцями добровольчих формувань територіальних громад, будь ласка, проводьте зараз підготовчу роботу, гуртуйтеся. Обов'язково ми дійдемо до того, щоб це зробити,

– наголосив Галушкін.

Він зауважив, що якщо діло дійде до того, щоб негайно ухвалювати рішення, то це відбуватиметься в режимі онлайн. Однак мати добровольчі формування і управляти цим процесом, щоб вони виконували завдання так, як потрібно, це складний момент.

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Галушкін зауважив, що всі українці, які готові захищати Україну, повинні укладати відповідний контракт. Лише ті люди, які за якихось причин не можуть цього зробити, повинні бути основою добровольчих формувань.

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