Окупанти потужно обстріляли густонаселений район Харкова: все, що відомо про атаку 21 липня

російські військові зранку 21 липня завдали моторошного артилерійського удару по Харкову. Ворог влучив у медичний заклад. Відомо про поранених і кількох загиблих.

Ранок 21 липня був неспокійним для мешканців Харкова. Вони заледве оговтались після нічних вибухів і сирен, але ворог вирішив на цьому не зупинятись. Тож вкотре відкрив вогонь по мирному та беззбройному населенню міста, передає 24 канал.

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Спочатку були вибухи

Оскільки це була чергова артилерійська атака по Харкову, то спочатку містяни чули вибухи. Про них кореспонденти повідомили об 09:29, а вже об 09:30 пролунала повітряна тривога у місті. Через кілька хвилин з'явилась інформація, власне, про можливий артобстріл обласного центру.

Після цього надійшло повідомлення від глави Харківської ОВА Олега Синєгубова. Він наголосив на важливості перебування в укритті. Крім того, високопосадовець попрохав мешканців міста не виходити на вулиці, якщо в цьому немає нагальної потреби.

У небо піднялись кілька стовпів диму

Пізніше допис опублікував мер Харкова Ігор Терехов. Він підкреслив, що російські загарбники били по одному з найбільш густонаселених районів міста.

Невдовзі надійшли повідомлення від очевидців. У соціальних мережах обговорювали сильну пожежу, яка спалахнула у місті. Також містяни розповіли, що в небо піднялись щонайменше кілька стовпів диму.

Окупанти влучили у зупинку транспорту

Пізніше надійшли додаткові відомості від мера Харкова. Він розповів, що російські загарбники поцілили в один з медичних закладів міста. Мовиться про приватний стоматологічний кабінет. Він був розташований у житловому будинку.

На щастя, на момент влучання у приміщенні не було нікого. Згодом в Київській окружній прокуратурі уточнили, що постраждала і зупинка громадського транспорту.

Що відомо про постраждалих та загиблих

Задля атаки ворог використовував РСЗВ "Ураган".

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про 19 поранених, а також 2 загиблих внаслідок обстрілу міста. Відповідні дані надав Обласний центр екстреної медичної допомоги. Серед поранених – 1 дитина. Також медики борються за життя ще 4 постраждалих. Вони зараз перебувають у лікарні у тяжкому стані.

О 14:00 прокуратура уточнила дані про жертв злочинних дій росіян. На жаль, загиблих стало троє, ще 23 людей – постраждали.

На місцях ворожої атаки працювали 10 бригад Обласного центру екстреної медичної допомоги. Також залучили й інші екстрені служби.

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Рух транспорту у місті змінили

Внаслідок обстрілів певних зазнав змін рух громадського транспорту. Мовиться про тимчасову зміну руху поїздів на Салтівській лінії метрополітену.

Також у пресслужбі підприємства нагадали про оновлений маршрут цієї лінії. Згідно з ним, поїзди курсують від станції "Історичний музей" до станції "Академіка Барабашова" і назад.

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Київська окружна прокуратура Харкова розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Також провадження відкрила Салтівська окружна прокуратура.