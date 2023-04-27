На Харківщині під ворожий обстріл потрапила бригада енергетиків: є загиблий та поранені

27 квітня російські загарбники вкотре обстріляли Харківську область. Вони влучили у село Токарівка.

На жаль, внаслідок обстрілу є загиблий та поранені. Серед постраждалих – працівники "Харківобленерго".

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Ворог знову вдарив по Харківщині

Як розповів очільник ОВА Олег Синєгубов, вдень 27 квітня росіяни обстріляли село Токарівка Харківського району. Внаслідок цього постраждали працівники "Харківобленерго", що працювали над відновленням ліній електропередач.

На жаль, 1 людина загинула, ще 4 отримали поранення. Наразі медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

Росіяни часто цинічно обстрілюють Харківщину

Зранку 25 квітня російські загарбники цинічно обстріляли центр міста Куп’янськ, що на Харківщині. На жаль, внаслідок цього є поранені.

Куп’янськ обстріляли з С-300. Загарбники влучили у музей.

Внаслідок ракетного удару по Куп'янську загинуло дві жінки – 54 та 57 років. 10 осіб отримали поранення. З них 4 госпіталізовані, ще 6 мають незначні ушкодження та отримали медичну допомогу на місці.

Президент Володимир Зеленський відреагував на обстріл. За його словами, країна-терористка робить усе, щоб знищити нас повністю.

До речі, з музею встигли вивезти частину цінних експонатів. Решту ще готували до евакуації. У цьому приміщенні працював і департамент культури. Це був останній вцілілий культурний заклад у Куп'янську.

Також нещодавно 22 квітня окупанти знову обстріляли Харківщину. Унаслідок цього виникла пожежа. В Харківській ОВА заявили, що зафіксували всього 5 прильотів як у місті, так і в Харківській області.