На Харківщині під ворожий обстріл потрапив рятувальник, який гасив пожежу
24 травня 2022 , 12:31Читать новость на русском
На Харківщині рятувальник потрапив під російський обстріл, коли гасив пожежу. Наразі він перебуває у лікарні.
У ДСНС повідомили, що 23 травня 2022 року внаслідок російського обстрілу в одному з населених пунктів на Харківщині утворилася пожежа.
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Полумʼя охопило одразу 3 приватні житлові будинки на загальній площі близько 800 квадратних метрів. Під час гасіння постраждав рятувальник 27-ї Державної пожежно-рятувальної частини.
Усе через російські обстріли, які почалися в момент ліквідації вогню. Рятувальник, який отримав травму, наразі перебуває на лікуванні в шпиталі. На щастя, загрози його життю немає.
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