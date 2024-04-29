Росіяни грають ва-банк: чому ворог пришвидшує наступальні дії на Куп'янському напрямку

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про те, що росіяни намагаються нарощувати сили на Харківському напрямку. Проте українським силам вдалося покращити ситуацію, зокрема, поблизу Куп'янська.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, наголосивши, що ворог не втрачає наміру прорвати українську оборону саме на Куп'янському напрямку. Однак ЗСУ готові до будь-яких сценаріїв.

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Впродовж місяця на півночі Луганської області спостерігалось накопичення сил та засобів противника з підготовкою до інтенсифікації бойових дій. Українські сили намагалися протидіяти цьому, завдаючи ударів в глибину тилу росіян – наскільки діставали наші засоби.

"Зараз на Куп'янському напрямку ворог абсолютно прогнозовано спробує тиснути, проте успіху не має. Просування окупантів не фіксується, але вони мають намір поширити наступальні дії", – зауважив Мусієнко.

Умови для росіян погіршуються

На Харківському напрямку також ситуація неспокійна. У Бєлгородській області відбувається нарощування сил росіян. Відповідно ризики для Харківщини з боку цієї російської області також зростають.

Водночас Україна має там сили, також там побудовані оборонні позиції, тому ЗСУ готується до протидії ворогу.

Відбувається те, про що попереджали: ворог посилюється і пік його активності очікуваний у травні – червні. Зараз він намагається пришвидшити події, через зміну умов – для російських військ не в кращий бік,

– підкреслив керівник Центру військово-правових досліджень.

Відомо, що забезпечення українських сил буде покращуватись найближчим часом завдяки військовій допомозі від партнерів, зокрема США.

"Однак для росіян гра ва-банк, коли вони пришвидшують наступальні дії та прагнуть атакувати непідготовленими силами, є ризикованою", – впевнений Олександр Мусієнко.

Що відбувається на Куп'янському напрямку: дивіться на карті



Ситуація на Харківському напрямку