У Харкові було влучання у житловий будинок в центрі та по готелю Kharkiv Palace: є постраждалі

Увечері суботи 30 грудня Росія атакувала Україну, зокрема Харків. 24 Канал розкаже, що відомо на цю мить.

На жаль, замість того, щоб готуватися до Нового року, харків'яни змушені ховатися в укриттях. Окупанти просто утюжать це місто – мешканці Харкова чують вибух за вибухом увечері 30 грудня.

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Росія поцілила у житловий будинок у Харкові: що відомо

Приліт у житловий будинок в центрі міста. Серйозні руйнування, пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється. Є ще руйнування цивільної інфраструктури. Подробиці згодом,

– написав о 19:44 мер міста Ігор Терехов.

Кореспонденти "Суспільного" повідомили, що на місці влучання у житловий будинок у центрі Харкова працюють швидкі, які забирають поранених. Скільки саме людей постраждало – ще встановлюють.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, по яких саме об'єктах вдарила Росія.

"Окупанти вдарили по центральній частині міста Харків. Є пошкодження цивільної інфраструктури: лікувальної установи, багатоквартирних житлових будинків, магазинів та інших громадських місць, транспорту. Виключно цивільна інфраструктура!" – зазначив він.

Скільки людей постраждало

О 19:47 у поліції Харківської області повідомили про чотирьох поранених. Але це попередні дані.

"За попередніми даними, внаслідок обстрілів в Харкові поранено 4 людини. На місці працюють всі профільні служби: медики, рятувальники, правоохоронці", – написали там.

О 19:56 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов назвав цифру у вісім постраждалих.

На цю хвилину медики надають допомогу 8 постраждалим, усі госпіталізовані, 4 особи – стан середній, 4 – у легкому стані,

– поінформував він.

На місці працюють відповідні служби.

О 20:23 Ігор Терехов повідомив, що кількість поранених зросла – їх уже 14.

"Попередньо – загиблих немає. Маємо на даний момент 14 постраждалих. За попередньою інформацією – 5 вже у лікарні", – мовилося в повідомленні.

Але за кілька хвилин, о 20:30, стало відомо про 16 постраждалих.

Постраждав готель Kharkiv Palace

Під час атаки Росія вгатила і по готелю. Про це повідомив керівник Харківської облпрокуратури Олександр Фільчаков о 20:20.

Сьогодні 30 грудня російські військові з території Бєлгородської області здійснили ракетний удар по центру Харкова ракетами типу "С-300". Внаслідок цього ракетного удару пошкоджений готельний комплекс Kharkiv Palace, він частково зруйнований. Також одна з ракет потрапила в житловий будинок по вулиці Гіршмана,

– сказав він.

Внаслідок удару постраждало 7 цивільних, у тому числі дитина, а також іноземний журналіст.

Обстріляний готель Kharkiv Palace / Фото "Суспільне"

Деталі атаки по Харкову