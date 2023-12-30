У Харкові було влучання у житловий будинок в центрі та по готелю Kharkiv Palace: є постраждалі
Джерело:Ігор Терехов
Увечері суботи 30 грудня Росія атакувала Україну, зокрема Харків. 24 Канал розкаже, що відомо на цю мить.
На жаль, замість того, щоб готуватися до Нового року, харків'яни змушені ховатися в укриттях. Окупанти просто утюжать це місто – мешканці Харкова чують вибух за вибухом увечері 30 грудня.
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Росія поцілила у житловий будинок у Харкові: що відомо
Приліт у житловий будинок в центрі міста. Серйозні руйнування, пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється. Є ще руйнування цивільної інфраструктури. Подробиці згодом,
– написав о 19:44 мер міста Ігор Терехов.
Кореспонденти "Суспільного" повідомили, що на місці влучання у житловий будинок у центрі Харкова працюють швидкі, які забирають поранених. Скільки саме людей постраждало – ще встановлюють.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, по яких саме об'єктах вдарила Росія.
"Окупанти вдарили по центральній частині міста Харків. Є пошкодження цивільної інфраструктури: лікувальної установи, багатоквартирних житлових будинків, магазинів та інших громадських місць, транспорту. Виключно цивільна інфраструктура!" – зазначив він.
Скільки людей постраждало
О 19:47 у поліції Харківської області повідомили про чотирьох поранених. Але це попередні дані.
"За попередніми даними, внаслідок обстрілів в Харкові поранено 4 людини. На місці працюють всі профільні служби: медики, рятувальники, правоохоронці", – написали там.
О 19:56 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов назвав цифру у вісім постраждалих.
На цю хвилину медики надають допомогу 8 постраждалим, усі госпіталізовані, 4 особи – стан середній, 4 – у легкому стані,
– поінформував він.
На місці працюють відповідні служби.
О 20:23 Ігор Терехов повідомив, що кількість поранених зросла – їх уже 14.
"Попередньо – загиблих немає. Маємо на даний момент 14 постраждалих. За попередньою інформацією – 5 вже у лікарні", – мовилося в повідомленні.
Але за кілька хвилин, о 20:30, стало відомо про 16 постраждалих.
Постраждав готель Kharkiv Palace
Під час атаки Росія вгатила і по готелю. Про це повідомив керівник Харківської облпрокуратури Олександр Фільчаков о 20:20.
Сьогодні 30 грудня російські військові з території Бєлгородської області здійснили ракетний удар по центру Харкова ракетами типу "С-300". Внаслідок цього ракетного удару пошкоджений готельний комплекс Kharkiv Palace, він частково зруйнований. Також одна з ракет потрапила в житловий будинок по вулиці Гіршмана,
– сказав він.
Внаслідок удару постраждало 7 цивільних, у тому числі дитина, а також іноземний журналіст.
Обстріляний готель Kharkiv Palace / Фото "Суспільне"
Деталі атаки по Харкову
- Увечері 30 грудня в місті пролунало щонайменше шість вибухів – ціла серія. На жаль, був приліт по центральній частині міста, постраждала цивільна інфраструктура.
- Під час атаки, коли лунали вибухи, в Харкові тимчасово зупинили потяги в метрополітені. Це був превентивний захід і зараз метро працює у штатному режимі. Така зупинка була потрібна, щоб не довелося виводити пасажирів з тунелів, якби забракло напруги для руху поїзда.