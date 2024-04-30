У Харкові два "прильоти", один з них – по житловій забудові: є загиблий
Окупанти обстріляли Харків. Попередньо, ворог скинув на місто керовані авіаційні бомби.
Противник вкотре атакує Харків посеред білого дня. У місті є влучання та жертви.
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Харків під російським вогнем
Близько 10:00 Повітряні сили попередили про загрозу балістики для Харківщини. Згодом додалася й інша небезпека – росіяни скинули на область КАБи. Вже за кілька хвилин у місті почали лунати вибухи.
Пізніше місцева влада розповіла, що внаслідок обстрілу є два прильоти у Київському та Холодногірському районах. Окупанти вдарили по цивільних об'єктах.
Зокрема, у Київському районі – знову, як і вчора, влучання у районі житлової забудови. Крім того, зафіксовані удари біля паркової зони, а також "приліт" у підприємство.
Згодом стало відомо й про першу жертву та двох поранених у Холодногірському районі. Однак потім кількість постраждалих зросла до 7 поранених.
Також повідомляли про другого загиблого. Втім, ця інформація не підтвердилася.
Зверніть увагу! Станом на 10:36 ймовірність повторних пусків керованих авіабомб на Харківщині зберігається. Близько 10:43 на північ від Харкова пролунала серія вибухів.
Нагадаємо, що вчора увечері Харків вже зазнав обстрілу КАБами. Окупанти випустили по Харківському району щонайменше 5 керованих авіаційних бомб. Унаслідок обстрілу була поранена жінка. Згодом місцева влада уточнила, що травмований 42-річний чоловік. Його госпіталізували з вибуховою травмою та осколковими пораненнями. Він перебуває у середньому стані у медзакладі.
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- Увечері 29 квітня противник атакував цивільну інфраструктуру Одеси. Пошкоджені житлові будинки.
- Внаслідок атаки загинуло 5 людей. Кілька десятків зазнали поранень. Зокрема, 23 людини залишаються у лікарнях. У важкому стані перебувають 8 людей, з них 4 – у вкрай важкому, зокрема і 4-річна дівчинка.
- Серед поранених є колишній нардеп Сергій Ківалов. Як повідомляють медіа, чоловік отримав осколкове поранення правого стегна.
- Через атаку горів палац студентів Одеської юридичної академії. Там була пожежа надзвичайного рівня складності.