У Харкові два "прильоти", один з них – по житловій забудові: є загиблий

Окупанти обстріляли Харків. Попередньо, ворог скинув на місто керовані авіаційні бомби.

Противник вкотре атакує Харків посеред білого дня. У місті є влучання та жертви.

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Харків під російським вогнем

Близько 10:00 Повітряні сили попередили про загрозу балістики для Харківщини. Згодом додалася й інша небезпека – росіяни скинули на область КАБи. Вже за кілька хвилин у місті почали лунати вибухи.

Пізніше місцева влада розповіла, що внаслідок обстрілу є два прильоти у Київському та Холодногірському районах. Окупанти вдарили по цивільних об'єктах.

Зокрема, у Київському районі – знову, як і вчора, влучання у районі житлової забудови. Крім того, зафіксовані удари біля паркової зони, а також "приліт" у підприємство.

Згодом стало відомо й про першу жертву та двох поранених у Холодногірському районі. Однак потім кількість постраждалих зросла до 7 поранених.

Також повідомляли про другого загиблого. Втім, ця інформація не підтвердилася.

Зверніть увагу! Станом на 10:36 ймовірність повторних пусків керованих авіабомб на Харківщині зберігається. Близько 10:43 на північ від Харкова пролунала серія вибухів.

Нагадаємо, що вчора увечері Харків вже зазнав обстрілу КАБами. Окупанти випустили по Харківському району щонайменше 5 керованих авіаційних бомб. Унаслідок обстрілу була поранена жінка. Згодом місцева влада уточнила, що травмований 42-річний чоловік. Його госпіталізували з вибуховою травмою та осколковими пораненнями. Він перебуває у середньому стані у медзакладі.

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