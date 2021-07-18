За попередніми даними, моторошний інцидент трапився у ЖК Парковий Квартал. Він розташований на Московському проспекті.
Раніше Вдарив дитину ножем: у Харкові засудили жорстокого вбивцю
"Розтрощив голову своїй співмешканці, а тепер запитує, хто образив його Дашу", – написали в одному із місцевих телеграм-каналів. Й уточнили, що чоловік розгулював по будинку в закривавленому одязі.
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Ймовірно, жінка вижила
Спочатку ЗМІ повідомляли про те, що дівчина померла. Втім, за словами мешканців будинку, вона таки вижила. Водночас сусіди описують пару як проблемну та стверджують, що чоловік вживає наркотики.
У Харкові засудили жорстокого вбивцю
- Напередодні суд у Харкові виніс вирок чоловіку, який жорстоко вбив 2-класника. Підозрюваний завдав дитині 33 удари ножем, а перед цим напоїв спиртним.
- Зловмисник скоїв злочин на кладовищі селища Великий Бурлук у вересні 2017 року. Ним виявився психічно хворий уродженець Грузії.
- Підсудний визнав свою провину, проте давати свідчення він не захотів. За умисне вбивство підлітка він проведе 15 років у в'язниці.