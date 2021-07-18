За попередніми даними, моторошний інцидент трапився у ЖК Парковий Квартал. Він розташований на Московському проспекті.

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"Розтрощив голову своїй співмешканці, а тепер запитує, хто образив його Дашу", – написали в одному із місцевих телеграм-каналів. Й уточнили, що чоловік розгулював по будинку в закривавленому одязі.

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Ймовірно, жінка вижила

Спочатку ЗМІ повідомляли про те, що дівчина померла. Втім, за словами мешканців будинку, вона таки вижила. Водночас сусіди описують пару як проблемну та стверджують, що чоловік вживає наркотики.

Довідка. На місці події працюють правоохоронці. Вони з'ясовують усі подробиці моторошного інциденту. Офіційної інформації на сайті поліції наразі немає.

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