На жаль, 20-річний поліцейський Максим Зарецький загинув на місці. Його напарник у лікарні. Керівник Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Олексій Рихлюк в ефірі "Київ24" розповів, яку саме зброю перевозили нападники, пише 24 Канал.

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Що відомо про зброю, які перевозили нападники

Після трагедії нападників, тата та сина, знайшли в Одеській області. Вони переховувалися у закинутій будівлі та планувати втекти за кордон.

Після затримання 26-річний військовослужбовець Віталій Васілаке заявив, що перевозив гранати у багажнику, бо хотів їх закопати у селі Чорномин Вінницької області. За його словами, у двох скриньках були гранати Ф-1, по десять у кожній. Він залишив їх собі, коли був командиром підрозділу. Затримані зізнались, що викинули зброю у водойму.

Олексій Рихлюк розповів, що затримані під час судового засідання визнали свою вину та розповіли важливі моменти.

Розголошувати їхні покази я не можу, однак вони мають певне значення і на даний час все перевіряється. Що я можу зазначити? Що після того, як вони дійсно повідомили, що в водоймі вони залишили певну кількість бойових припасів… Наразі провели огляд місця події за участю вибухотехніків та водолазів та вже встановлено… Це попереднє, знайдено близько 100 гранат, а також близько 100 запалів до них та близько 25 тисяч набоїв до стрілецької зброї калібру 5,45. Це попередні дані,

– розповів керівник Вінницької спеціалізованої прокуратури.

За його словами, слідчі ще проводили огляд місця події та описували все інше майно.

Олексій Рихлюк розповів, що наразі слідчі встановлюють, навіщо військові везли боєприпаси. Щодо наркотичних засобів, то слідство не встановило будь-які дані, які свідчать про їхній незаконний обіг.

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