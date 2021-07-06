Про це приблизно о 10:30 годині 6 липня повідомили журналісти із зали суду. Рішення ухвалив суддя Геннадій Зуб.

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Суддя зазначив, що повний текст ухвали оголосять на засіданні до 8 липня. Чоловіка взяли під варту на 8 днів, оскільки саме стільки має тривати досудове розслідування.

Щодо суті ухвали можу сказати, що вона незаконна, в будь-якому випадку буде оскаржена до апеляційного суду... Слідство повинно було довести, що підозрюваний ухиляється, не з'являвся, однак доказів таких у справі ми не побачили,

— сказав адвокат обвинуваченого Дмитро Попов.

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