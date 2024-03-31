У Харкові прогриміла серія вибухів: Росія обстрілює місто

Російські війська вчергове завдають ударів по Харківщині. Наразі в області оголошена повітряна тривога.

Інформацію про те, що окупанти завдають ударів по Харківщині підтвердив і мер Харкова Ігор Терехов.

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У Харкові гучно! Перебувайте в укриттях!

– написав Терехов.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині.

О 16:30 у місті пролунав ще один вибух. Варто зазначити, що в Україні також вдруге за день оголошена загроза балістики.

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