У рамках підготовки до опалювального сезону реконструювали котельні. Про це розповіли у міськраді 7 жовтня.
Цікаво Киянам пообіцяли увімкнути опалення: Кличко назвав приблизні терміни
У садочках і лікарнях тепло
У Харкові розпочали опалювальний сезон. Рішення про постачання тепла підписав секретар Харківської міськради Ігор Терехов. Згідно з документом, почали опалювати лікарні, навчальні заклади та інші будівлі соціально-культурної сфери.
До того ж у Харкові в рамках підготовки до опалювального сезону провели реконструкцію і капітальний ремонт котелень. Тоді ж замінили понад 100 кілометрів технічно зношених тепломереж.
Опалювальний сезон в Україні: що відомо
- Раніше опалювальний сезон в Україні традиційно розпочинався 15 жовтня, але тепер діють нові правила.
- Згідно з нововведеннями, все залежатиме від погодних умов. Якщо середня температура протягом 3 діб у регіоні не підіймається вище 8 градусів тепла, то опалювальний сезон розпочнуть.
- За словами Дениса Шмигаля, нині понад 90% відповідних підприємств заявили, що готові до опалювального сезону.