У Харкові СБУ затримала росіянина з великим арсеналом зброї, який часто їздив до Бєлгорода
Джерело:СБУ
Служба безпеки України безперервно розшукує ворожих російських агентів. Зокрема нещодавно на Харківщині виявили двох підозрілих чоловіків з великим арсеналом військової зброї.
СБУ знайшла двоє місцевих жителів, які незаконно зберігали вдома бойову вогнепальну зброю та військові засоби ураження.
Гучне розслідування СБУ Росія готувала теракт: планувала збити пасажирський літак і звинуватити Україну
Подробиці справи
27-річний громадянин Росії та 43-річний українець проживали у Харкові. Але обидва до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну регулярно, по кілька разів на місяць, виїжджали до російського Бєлгорода нібито з "підприємницькою метою".
Служба безпеки України звернула увагу на поїздки чоловіків. За місцем проживання обох співробітники СБУ виявили та вилучили чималий арсенал військових засобів ураження, зокрема: 3 автомати Калашникова, 1 пістолет Макарова, помпову рушницю, 24 бойові гранати Ф-1 та РГД-5, близько півтисячі набоїв до автомата Калашникова та інших видів вогнепальної зброї.
Вилучена зброя: фото СБУ
СБУ перевіряє їхню причетність до російської агентури
Зловмисників вже затримали. Наразі правоохоронці збираються повідомити кожному з них про підозру за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Також СБУ перевіряє, чи не співпрацювали вони часом з російськими спецслужбами.
Служба безпеки України перевіряє можливу причетність зловмисників до співпраці зі спецслужбами країни-агресора та можливість надання ними допомоги окупаційним військам,
– йдеться в повідомленні СБУ.
СБУ викриває зрадників та агентів по всій Україні: нещодавні новини
- Нещодавно СБУ затримала останнього учасника агентурної мережі, яка сприяла ворожим обстрілам Луганщини. "Агенти" передавали зібрані дані куратору. Наразі усіх, включно з кураторкою, затримано.
- Днями на Львівщині виявили колаборанта, який виконував накази російських спецслужб.
- У Вознесенську на Миколаївщині працівники СБУ затримали російських військових, які намагались захопити Південноукраїнську АЕС.
- Того ж дня на Дніпропетровщині затримали колишню помічницю терориста Захарченка.
- У Черкаській області СБУ перехопила вантажівку, яка везла комплектуючі до військового обладнання з Донецької області до Росії. Там були важливі деталі для ремонту літаків, суден та іншої військової техніки. Тепер усе послугує на потреби ЗСУ.
- А ост Житомирщині СБУ викрила "щура", який збирав інформацію про бойові літаки ЗСУ та інфраструктуру. Він був співробітником українського оборонного підприємства.
Важливо – Росія хотіла збити пасажирський літак і звинуватити Україну: дивіться відео