Як Кевін з "Сам удома": харківський школяр яскраво відреагував на появу Зеленського

Володимир Зеленський відвідав метрошколу в Харкові й поспілкувався зі школярами. Один з учнів настільки яскраво відреагував на появу Президента України, що замилував мережі.

Зеленський відвідав підземну школу, яку облаштували в метрополітені, під час робочої поїздки на Харківщину. Президент завітав на уроки математики, англійської мови та музики, а також поцікавився подробицями навчання, передає 24 Канал.

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Учні яскраво відреагували на появу Зеленського

Харківські школярі були дуже раді зустрітися з Президентом України. Про це свідчать не лише посмішки, але й щира реакція дітей. Так, Зеленський завітав на урок англійської мови. Один з хлопчиків дуже емоційно відреагував на появу Президента України.

Юний харків'янин не стримував емоцій й щиро радів, що зустрівся з Володимиром Зеленським.

Яскрава реакція школяра на появу Зеленського: дивіться відео

Це кадри вже активно ширяться мережею. До слова, деякі користувачі порівнюють хлопчика з героєм фільму "Сам удома" Кевіном МакКалістером. Ймовірно, на таку думку українців підштовхнула не тільки реакція хлопчика, а і його зовнішність.

Щира реакція хлопчика на Володимира Зеленського – більше у галереї



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