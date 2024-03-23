У Харкові за хвилину до тривоги пролунав потужний вибух

23 березня 2024, 17:45
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Вдень 23 березня у Харкові пролунав потужний вибух. Згодом у місті та області оголосили повітряну тривогу.

Російські загарбники вкотре завдали цинічного удару по Харкову. Спершу про це повідомили кореспонденти Суспільного.

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У Харкові пролунав потужний вибух

Місцеві телеграм-канали повідомили про те, що вдень 23 березня у Харкові пролунав потужний вибух. Ба більше, повідомляється, що це сталося до оголошення повітряної тривоги.

Зазначається також, що лише через кілька хвилин у місті та області повідомили про ракетну небезпеку. За словами очевидців, в місті здійнявся густий темний дим.

Зокрема, вже за кілька хвилин факт вибуху підтвердив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Місто знову під обстрілом окупантів. Будьте обережні,
– повідомив він.

Деталі щодо вибуху з'ясовують, додаткову інформацію буде оприлюднено згодом.

Де зараз оголошено тривогу

Наразі повітряну тривогу оголошено відразу у кількох регіонах України. Так, станом на 18:00 про небезпеку повідомляють у таких областях:

  • Харківська;
  • Донецька;
  • Запорізька;
  • Херсонська;
  • Миколаївська;
  • Кіровоградська;
  • Дніпропетровська.

Мапа повітряних тривог в Україні / Скриншот 24 Каналу

Закликаємо зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.

Попередня атака російських загарбників по Харкову: коротко

  • Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що вночі 22 березня окупанти завдали понад 15 ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури міста. Внаслідок цього Харків фактично повністю знеструмило.
  • Також виникли проблеми з водопостачанням через знеструмлення помпових підстанцій у Харкові. Повідомляли про одного постраждалого – 43-річного чоловіка, працівника одного з енергооб'єктів.
  • В ДСНС зазначили, що опівночі внаслідок ворожого удару БпЛА по місту сталася пожежа триповерхової будівлі на площі 150 квадратних метрів. До місця події відразу прибули підрозділи ДСНС та Нацполіції.
  • Під час роботи рятувальників та правоохоронців на місці події ворог завдав повторного удару БпЛА. Відомо, що внаслідок повторного ворожого обстрілу постраждали співробітник ДСНС та Нацполіції. Також пошкоджено два автомобілі ДСНС.
  • Сили та засоби ППО відбивали атаку у межах Полтавської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей. Як зазначили в Повітряних силах, внаслідок успішної роботи було знищено 31 "Шахед".

Автор: Маргарита Волошина