У Харкові за хвилину до тривоги пролунав потужний вибух

Вдень 23 березня у Харкові пролунав потужний вибух. Згодом у місті та області оголосили повітряну тривогу.

Російські загарбники вкотре завдали цинічного удару по Харкову. Спершу про це повідомили кореспонденти Суспільного.

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У Харкові пролунав потужний вибух

Місцеві телеграм-канали повідомили про те, що вдень 23 березня у Харкові пролунав потужний вибух. Ба більше, повідомляється, що це сталося до оголошення повітряної тривоги.

Зазначається також, що лише через кілька хвилин у місті та області повідомили про ракетну небезпеку. За словами очевидців, в місті здійнявся густий темний дим.

Зокрема, вже за кілька хвилин факт вибуху підтвердив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Місто знову під обстрілом окупантів. Будьте обережні,

– повідомив він.

Деталі щодо вибуху з'ясовують, додаткову інформацію буде оприлюднено згодом.

Де зараз оголошено тривогу

Наразі повітряну тривогу оголошено відразу у кількох регіонах України. Так, станом на 18:00 про небезпеку повідомляють у таких областях:

Харківська;

Донецька;

Запорізька;

Херсонська;

Миколаївська;

Кіровоградська;

Дніпропетровська.

Мапа повітряних тривог в Україні / Скриншот 24 Каналу

Попередня атака російських загарбників по Харкову: коротко

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що вночі 22 березня окупанти завдали понад 15 ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури міста. Внаслідок цього Харків фактично повністю знеструмило.

Також виникли проблеми з водопостачанням через знеструмлення помпових підстанцій у Харкові. Повідомляли про одного постраждалого – 43-річного чоловіка, працівника одного з енергооб'єктів.

В ДСНС зазначили, що опівночі внаслідок ворожого удару БпЛА по місту сталася пожежа триповерхової будівлі на площі 150 квадратних метрів. До місця події відразу прибули підрозділи ДСНС та Нацполіції.

Під час роботи рятувальників та правоохоронців на місці події ворог завдав повторного удару БпЛА. Відомо, що внаслідок повторного ворожого обстрілу постраждали співробітник ДСНС та Нацполіції. Також пошкоджено два автомобілі ДСНС.

Сили та засоби ППО відбивали атаку у межах Полтавської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей. Як зазначили в Повітряних силах, внаслідок успішної роботи було знищено 31 "Шахед".

Закликаємо зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.