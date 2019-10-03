9 обов’язкових правил особистої гігієни на "щодень" від лікарів

Є безліч рекомендацій і безліч засобів по догляду за тілом. Однак, як краще мити волосся, аби воно було шовковистим, чи як часто треба мити руки, щоб бути здоровим?

Спільнота лікарів Свій.Док пропонує універсальні правила на "щодень", які допоможуть підтримувати особисту гігієну.

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Гігієнічна ванна або душ

Мити тіло – тулуб, пахви, ноги та підмиватись треба щодня. Ви можете надавати перевагу душу, ванні, або ж обтиранню вологою губкою з милом, у кожного свої "зручності". Адже, ми пітніємо, ходимо вулицею, відвідуємо спортзал і контактуємо з пилом, смогом, збираючи купу мікроорганізмів на себе.

В ідеалі митись треба щодня, проте в теплу пору року та за окремих обставин (ремонт, критичні дні у жінок, інтенсивна фізична праця) може знадобитись додатковий візит в душ.



Душ обов'язковий щоденний ритуал

Гігієна рук

Візьміть за звичку мити руки одразу по приходу додому, перед їдою, до та після відвідування туалету – це значно знижує ймовірність захворювань, що передаються фекально-оральним шляхом.

Гігієна волосся

Комусь достатньо мити волосся раз в тиждень, комусь раз у 2 дні, а комусь щодня – запам'ятайте одне – волосся не можна "привчити" бути чистим. Схема не мити волосся часто, аби воно не звикало – не працює. Треба мити волосся по мірі його забруднення.

Гігієна зубів

Доведено, що 2-кратне чищення зубів щодня (до 1 хвилини за тривалістю), знижує ризик виникнення карієсу на 50%. В ідеалі тривалість чищення зубів – 3 хв. Не забувайте про чищення язика та щік, а також використовуйте зубну нитку.

Спідня білизна

Спідню білизну рекомендовано змінювати щодня. Шкіра в інтимній зоні теж пітніє, до того ж, ми продукуємо фізіологічні виділення, і якщо не дотримуватись правил гігієни – бактерії подякують Вам за крутий субстрат для розмноження – приємним ароматом.



Спідня білизна і шкарпетки повинні бути чистими

Шкарпетки

Якщо Ви лише спите в цих шкарпетках, то їх можна прати 1-2 рази на тиждень, але якщо Ви ходите в них цілий день, або займаєтесь спортом – їх потрібно змінювати щодня.

Дезодоранти

Вони не викликають рак. Вони не викликають мастопатії. Підберіть комфортний для себе засіб, головне – чи аби ваша шкіра його не мала подразнень, тобто аби Вам саме той дезодорант підходив.



Шкіра під пахвами потребує ретельного догляду

Волосся на тілі

Волосся на тілі справа індивідуальна, але в будь-якому випадку, себе потрібно тримати в чистоті. Гоління пахв зменшує неприємний запах.

Гігієнічний манікюр

Обрізаємо нігті на руках щонайменше раз на 2 тижні, на ногах 1 раз в місяць. Пам‘ятаємо що гель-лак це не про гігієну, а про красу, тому не забуваємо, якщо Ви робите це в салоні слід ОБОВ'ЯЗКОВО запитати про стерильність інструментів, нанести spf на шкіру перед тим як запхати руки в лампу і не обрізати кутикулу, бо вона захищає нігтьову пластинку від травмування і бактерій.

І навіть якщо, Ви дотримуєтесь перерахованих рекомендацій, під нігтиками ховається повсякденний бруд, який треба вичищати, раз на день, ато і частіше.