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Білл Гейтс пожертвував мільйони на боротьбу з коронавірусом

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Білл Гейтс / finfocus.today

Засновник американської компанії Microsoft Білл Гейтс виділив п'ять мільйонів доларів для боротьби з коронавірусом у Китаї.

За інформацією China Daily, ці гроші він виділив зі свого благодійного фонду.

На часі: Спалах смертельної пневмонії в Китаї: коронавірус шириться світом

П'ять мільйонів доларів направлені на роботу з виявлення інфікованих, розміщенню їх у зону карантину та призначенню лікування, а також прискоренню розробки вакцини від вірусу.

Ми глибоко стурбовані поширенням цього захворювання і висловлюємо щиру повагу тим, хто перебуває в перших рядах по боротьбі з пневмонією,
– написав директор китайського відділення фонду Лі Іно.

Окрім цього, таку ж суму фонд хоче спрямувати країнам Африки для здійснення контролю і мінімізації ризику поширення пневмонії нового типу на континенті.

Коротко про китайський коронавірус:

  • Від нового коронавірусу у Китаї померло вже 80 людей. Зараження діагностували щонайменше у 2761 людини в межах КНР.
  • У середньому – 9% інфікованих коронавірусом помирає.
  • Попередньо встановлений збудник – мутований вірус змій та кажана, за визначенням ВООЗ – 2019-nCoV.
  • У Китаї 24 провінції ввели найвищий рівень загрози у зв'язку з поширенням пневмонії, викликаної новим типом коронавірусу 2019-nCoV. Відтак, спеціальні заходи безпеки здоров'я охопили 1,17 млрд осіб.
  • Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припиняють організацію групових турів у Китай. Зокрема, у Пекіні з 26 січня тимчасово припинять рух автобусів. В аеропортах низки країн додатково перевірятимуть гостей з китайських напрямів.
  • Коронавірус, який вперше був зафіксований в Китаї, вийшов за межі країни. Спершу було зафіксовано хворобу у Таїланді, а потім в Японії, Гонконзі, Південній Кореї, Саудівській Аравії, Сінгапурі, В'єтнамі, Франції, Малайзії, Австралії, США та Канаді.
  • Таємничий коронавірус здатний поширюватися від людини до людини, фахівці заявили про побоювання пандемії.
 
Коронавірус – симптоми
  • Лихоманка
  • Головний біль
  • Кашель
  • Ускладнене дихання
  • Слабкість
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Автор: Юлія Гілей
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Новини Техно Техно Медицина Коронавірус у Китаї 2020 Китай
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