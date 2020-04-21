Британські вчені в четвер розпочнуть випробовувати вакцину від коронавірусу на людях

В четвер, 23 квітня, у Великобританії розпочнуться до випробування вакцини проти коронавірусу на людях. При цьому випробовуватимуть одразу дві вакцини, над якими працювали різні команди вчених.

На першому етапі вакцину випробують на 500 добровольцях. Їх розділять на дві групи. Одна отримає вакцини, над якою працювали вчені Оксфордського університету. Друга частина отримає вакцини, яку розробили в Імперському коледжі Лондона. Про це заявив міністр охорони здоров'я Метт Хенкок, повідомляє Sky News.

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Вчені будуть відстежувати стан вакцинованих добровольців до середини травня. Головне – чи не заразяться вони коронавірусом. Якщо все буде успішно, то другий етап включатиме вже тисячу добровольців.

Обидві команди вчених отримають щонайменше по 20 мільйонів фунтів з держбюджету на ці випробування.

Відзначимо, що в Оксфорді вчені заявляли про 80% успіх їх вакцин. І вони готові розпочати виробництво вакцин ще до закінчення випробувань, щоб до вересня в них було готово один мільйон доз.

Оксфордська вакцина отримала назву ChAdOx1 nCoV-19. Вона виготовлена з нешкідливого вірусу шимпанзе, який був генетично модифікований для перенесення частини коронавірусу.

Натомість в Імперському коледжі Лондона ще в лютому розпочали тестувати вакцини на тваринах.



Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 каналу