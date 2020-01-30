Коронавірус з Китаю та перевірки в Україні: лікарка озвучила критичні зауваження

Низка країн запровадили заходи перевірки пасажирів рейсів із Китаю, аби пересвідчитися, що ті не мають симптомів небезпечного коронавірусу. Україна не є винятком. Так, в аеропорту “Бориспіль” проводять скринінг температури тіла кожному, хто прилетів з Китаю.

Чи достатньо цього та на що ще варто зважати, розповіла у коментарі 24 каналу епідеміологиня, заслужена лікарка України Людмила Мухарська.

Зараз пасажирів прямих рейсів з Китаю перевіряє представник МОЗ, який проводить скринінг температури тіла усіх, хто перебуває на борту.

У разі, якщо у когось температура буде вищою за норму, цю людину одразу помістять у карету швидкої допомоги. До лікарні для подальшої перевірки відправлять і тих, хто з нею контактував. Зокрема, хто під час польоту сидів справа і зліва.

Що стосується пасажирів, які летять із цієї країни з пересадкою, щодо них здійснюють "менш глобальні заходи". Зокрема, температурний скринінг вони не проходять.

Як у "Борисполі" перевіряють пасажирів з Китаю: відео

За словами Людмили Мухарської, у медичної спільноти наразі немає однозначного рішення стосовно того, чи достатньо цих заходів. Тут є два моменти:

По-перше , треба вивчити ситуацію та проаналізувати, які є великі пересадочні хаби у всьому світі, через які люди літають до України. І серйозно перевіряти не лише прямі рейси з Китаю, а й усі інші.

, треба вивчити ситуацію та проаналізувати, які є великі пересадочні хаби у всьому світі, через які люди літають до України. І серйозно перевіряти не лише прямі рейси з Китаю, а й усі інші. По-друге, у "Правилах санітарної охорони території України" сказано, що система протиепідемічної безпеки тільки починається на кордоні (наприклад, в аеропорту), а продовжується – безпосередньо на території України.

Тобто, якщо інкубаційний період хвороби – до 14 днів, то, звичайно, багато людей можуть пройти через кордон, не маючи температури або інших симптомів. Тому, за словами експертки, необхідно піднімати обізнаність медичних працівників, які працюють у загальних лікарнях та поліклініках.

Інкубаційний період – проміжок часу між моментом зараження і появою перших симптомів інфекційного захворювання.

Також варто розглянути можливість зберігання даних осіб, які прилітають в Україну з "небезпечних" територій. Хоча б протягом 14 днів. Для цього пасажирам потрібно буде заповнити спеціальну анкету, що вони можуть зробити прямо на борту літака. Щоб, якщо хтось захворіє уже в Україні, була можливість швидко знайти людей, які контактували з хворим.

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Немає єдиного рішення у медичній спільноті і щодо необхідності запровадження карантину для всіх, хто прилетів з Китаю. Певна небезпека справді існує, оскільки вірус ще недостатньо вивчений. Але, якщо зараз відносно мало людей прилітають з цих територій і це питання розглядати реально, то у разі великої міграції такої можливості не буде. Тому уже сьогодні варто дивитися на досвід інших країн, аналізувати та приймати рішення.

МОЗ зараз виконує все, що рекомендує ВООЗ – просто перекладають їхню інформацію. Можливо, це правильно. Але треба чітко розуміти: ВООЗ дає тільки рекомендації. А рішення приймає сама країна, тому що скрізь різна ситуація (десь добре працює протиепідемічна система, десь не дуже; у когось є достатня кількість засобів захисту, а у когось немає тощо),

– говорить Людмила Мухарська.

Рекомендації ВООЗ – це добре. Але зараз важливо аналізувати та думати наперед, щоб попередити епідемію, яка може спалахнути у будь-який момент.

Повний текст про те, як у "Борисполі" перевіряють пасажирів з Китаю та чи достатніми є заходи – на сайті 24 каналу.

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