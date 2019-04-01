Чи можливо покращити імунітет

Мабуть, це один з найбільш хвилюючих питань для сучасних батьків. Здається, що десь є чарівний засіб, який допоможе зробити імунну систему сильніше, а людям не хворіти. Насправді імунна система набагато складніша і розумніша, ніж здається.

Практично кожна дитина хворіє. Хтось хворіє частіше, кожен місяць, а хтось кілька разів на рік, розповіла оториноларинголог Марія Євдокімова.

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Це не означає, що імунітет "знижений". У світі не існує засобів, які дійсно здатні регулювати роботу найскладнішої системи організму. А так звані "імуномодулятори", насправді, не роблять особливого впливу на роботу імунної системи.

Що можна зробити, якщо дитина хворіє частіше, ніж більшість дітей?

Провірте, чи немає дефіциту цинку і заліза (для цього здати аналізи на залізо, феритин, ОЖССП, ОАК, цинк) Забезпечте нормальний мікроклімат будинку (регулярно провітрюйте, підтримуйте вологість повітря-45-55% та температуру повітря 20-22 градуси). Не одягати дитину занадто тепло. Забезпечте нормальну фізичну активність і регулярне перебування на свіжому повітрі. Нормальне харчування – і так, це означає зовсім не "низьковуглеводну, безмолочну, безглютенову дієту", а достатня кількість овочів і фруктів, молочних продуктів, риби та круп. Вітамін D в профілактичних дозах. Не боятися протягів. Ходити у будинку босоніж і не боятися переохолодження. Лікуйте аденоїди та інші хронічні проблеми з носом, якщо вони є.

Коли потрібно насторожитися?

Якщо дитина переносить більше однієї бактеріальної інфекції в рік (пневмонію, пієлонефрит, синусит).

Якщо дитина погано набирає вагу, погано росте, відчуває постійне нездужання.

Якщо дитина відстає в розвитку.

Якщо дитина переносить більше 12-18 ГРВІ в рік.

Якщо дитина перенесла більше 4 отитів за останні 6 місяців.

Пам'ятайте, що здорова дитина з нормальним імунітетом може хворіти 12 разів на рік, кожна з хвороб може тривати 2 тижні. Іноді з цим можна тільки змиритися. Допоможе тільки час, як правило, після 6 років діти починають хворіти рідше.

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